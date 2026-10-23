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IFS साकेत बडोला का चौंकाने वाला फैसला, सेवानिवृत्ति से 11 साल पहले छोड़ेंगे सेवा, जानिए क्यों?

आईएफएस अधिकारी साकेत बडोला ( ETV Bharat )

देहरादून: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक और 2008 बैच के आईएफएस अधिकारी साकेत बडोला ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने का फैसला किया है. साल 2037 में सेवानिवृत्त होने वाले बडोला ने करीब 11 साल पहले ही सेवा छोड़ने की घोषणा की है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी और व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया.

राजाजी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके साकेत बडोला के कार्यकाल में कुछ मामले काफी चर्चाओं में रहे हैं, जिसमें राजाजी में वनकर्मियों की दुर्घटना का बड़ा मामला शामिल है.