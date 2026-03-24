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IFS अधिकारियों का खत्म होगा इंतजार, अफसरों के तबादले पर जल्द लगेगी मुहर

देहरादून: उत्तराखंड के वन विभाग में लंबे समय से लंबित चल रही भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की तबादला प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंचती नजर आ रही है. अधिकारियों के बीच नई तैनाती को लेकर बना इंतजार जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि सिविल सर्विस बोर्ड (CSB) की महत्वपूर्ण बैठक अब तय हो गई है. इस बैठक में विभागीय स्तर पर तैयार किए गए प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगने की पूरी संभावना जताई जा रही है.

दरअसल, उत्तराखंड वन विभाग में कई पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जबकि कई अधिकारी बिना स्थाई जिम्मेदारी के कार्य कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में विभाग के भीतर प्रशासनिक संतुलन बनाए रखना चुनौती बनता जा रहा था. यही वजह है कि लंबे समय से तबादला सूची को लेकर मंथन चल रहा था और अब जाकर यह प्रक्रिया निर्णायक मोड़ पर पहुंची है. सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक मंगलवार को आयोजित की जाएगी, जिसमें भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के तबादलों और नई तैनाती पर विस्तार से चर्चा होगी. इस बैठक के लिए पहले ही विभागीय स्तर पर व्यापक होमवर्क किया जा चुका है.

विभिन्न पदों के लिए संभावित नामों की सूची तैयार कर ली गई है और अधिकारियों की विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार किया गया है. माना जा रहा है कि इस सूची को लेकर ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है और बोर्ड द्वारा इसे लगभग जस का तस मंजूरी दी जा सकती है. इसका मतलब यह है कि जिन अधिकारियों के नाम प्रस्तावित सूची में शामिल हैं, उन्हें नई जिम्मेदारियां मिलने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है. वन विभाग के भीतर इस समय दो प्रमुख चुनौतियां हैं, एक, खाली पड़े महत्वपूर्ण पदों को भरना और दूसरा बिना जिम्मेदारी के बैठे अधिकारियों को उपयुक्त तैनाती देना.

इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार तबादला सूची को तैयार किया गया है.विशेष रूप से कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. एपीसीसीएफ स्तर के अधिकारी सुरेंद्र मेहरा, सीएफ स्तर के अधिकारी चंद्रशेखर सनवाल और नीतू लक्ष्मी हाल ही में प्रतिनियुक्ति से वापस उत्तराखंड लौटे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई स्थाई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है. ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि इस तबादला सूची में इन अधिकारियों को प्रमुख पदों पर नियुक्त किया जाएगा.