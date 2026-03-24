IFS अधिकारियों का खत्म होगा इंतजार, अफसरों के तबादले पर जल्द लगेगी मुहर
उत्तराखंड में IFS अधिकारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया गतिमान है. तबादले की सूची जल्द जारी होने जा रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 24, 2026 at 7:10 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड के वन विभाग में लंबे समय से लंबित चल रही भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की तबादला प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंचती नजर आ रही है. अधिकारियों के बीच नई तैनाती को लेकर बना इंतजार जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि सिविल सर्विस बोर्ड (CSB) की महत्वपूर्ण बैठक अब तय हो गई है. इस बैठक में विभागीय स्तर पर तैयार किए गए प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगने की पूरी संभावना जताई जा रही है.
दरअसल, उत्तराखंड वन विभाग में कई पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जबकि कई अधिकारी बिना स्थाई जिम्मेदारी के कार्य कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में विभाग के भीतर प्रशासनिक संतुलन बनाए रखना चुनौती बनता जा रहा था. यही वजह है कि लंबे समय से तबादला सूची को लेकर मंथन चल रहा था और अब जाकर यह प्रक्रिया निर्णायक मोड़ पर पहुंची है. सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक मंगलवार को आयोजित की जाएगी, जिसमें भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के तबादलों और नई तैनाती पर विस्तार से चर्चा होगी. इस बैठक के लिए पहले ही विभागीय स्तर पर व्यापक होमवर्क किया जा चुका है.
विभिन्न पदों के लिए संभावित नामों की सूची तैयार कर ली गई है और अधिकारियों की विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार किया गया है. माना जा रहा है कि इस सूची को लेकर ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है और बोर्ड द्वारा इसे लगभग जस का तस मंजूरी दी जा सकती है. इसका मतलब यह है कि जिन अधिकारियों के नाम प्रस्तावित सूची में शामिल हैं, उन्हें नई जिम्मेदारियां मिलने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है. वन विभाग के भीतर इस समय दो प्रमुख चुनौतियां हैं, एक, खाली पड़े महत्वपूर्ण पदों को भरना और दूसरा बिना जिम्मेदारी के बैठे अधिकारियों को उपयुक्त तैनाती देना.
इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार तबादला सूची को तैयार किया गया है.विशेष रूप से कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. एपीसीसीएफ स्तर के अधिकारी सुरेंद्र मेहरा, सीएफ स्तर के अधिकारी चंद्रशेखर सनवाल और नीतू लक्ष्मी हाल ही में प्रतिनियुक्ति से वापस उत्तराखंड लौटे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई स्थाई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है. ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि इस तबादला सूची में इन अधिकारियों को प्रमुख पदों पर नियुक्त किया जाएगा.
इसके अलावा IFS अधिकारी विनय भार्गव का नाम भी चर्चा में है, जो फिलहाल बिना तैनाती के हैं. उम्मीद की जा रही है कि उन्हें भी इस सूची में शामिल करते हुए विभाग में नई जिम्मेदारी दी जाएगी. हालांकि इस बार बड़े स्तर पर तबादलों की संभावना कम बताई जा रही है. विभाग फिलहाल मुख्यालय स्तर पर ही सीमित फेरबदल करने के पक्ष में नजर आ रहा है. इसके तहत कैंपा (CAMPA), प्रशासन, मानव संसाधन और अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं में अधिकारियों की तैनाती की संभावना है. इन पदों पर लंबे समय से स्थायित्व की कमी महसूस की जा रही थी, जिसे अब दूर करने की कोशिश की जा रही है.
वहीं पीसीसीएफ स्तर के अधिकारियों में भी कुछ बदलाव संभव हैं. कई ऐसे पद हैं, जो फिलहाल प्रभार के आधार पर संचालित हो रहे हैं. विभाग इन पदों पर स्थाई नियुक्ति देने पर विचार कर रहा है, ताकि निर्णय प्रक्रिया में स्थिरता लाई जा सके और कार्यों का बेहतर निष्पादन हो सके. फील्ड स्तर की बात करें तो फिलहाल बड़े पैमाने पर तबादलों की संभावना नहीं है. खासकर डीएफओ स्तर पर किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जा रही है. विभाग का मानना है कि फील्ड में स्थिरता बनाए रखना जरूरी है, ताकि चल रहे कार्यों पर कोई नकारात्मक असर न पड़े. यही कारण है कि डीएफओ स्तर के तबादलों को फिलहाल टालते हुए बाद में अलग से करने की योजना बनाई जा रही है.
उत्तराखंड वन विभाग में IFS अधिकारियों के तबादले को लेकर बना सस्पेंस अब खत्म होने वाला है. सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी और अधिकारियों को उनकी नई जिम्मेदारियां मिल जाएंगी. इससे विभाग में न केवल कार्यकुशलता बढ़ेगी, बल्कि प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूती मिलेगी. अब सभी की नजरें इस अहम बैठक पर टिकी हैं, जहां लिए जाने वाले फैसले वन विभाग की दिशा और दशा तय करेंगे.
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