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IFS अधिकारी सुनील चौधरी UPPSC के सदस्य नियुक्त, वन विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे

5 अप्रैल 2029 तक संभालेंगे कार्यभार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी को लोक सेवा आयोग प्रयागराज का सदस्य नियुक्त किया गया है. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच अप्रैल 2029 तक सदस्य नियुक्त किया है.

हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी सुनील चौधरी भारतीय वन सेवा उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 1989 बैच के अधिकारी हैं. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पद पर कार्यरत सुनील चौधरी ने 37 वर्षो के सेवाकाल मे प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं कार्य योजना, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश वन निगम, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तर प्रदेश, मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव पश्चिमी कानपुर, फील्ड डायरेक्टर दुधवा टाइगर रिजर्व सहित प्रदेश के विभिन्न अंचलों में वन संरक्षक और उप वन संरक्षक के पदो पर कार्य किया है.