फिर चर्चाओं में IFS संजीव चतुर्वेदी, सीएम राहत कोष में दान की अधिकारिक भत्तों की राशि
चीन से लेकर नेपाल बॉर्डर तक 447 दिनों तक किया दौरा. आधिकारिक भत्तों को संजीव चतुर्वेदी ने किया सीएम राहत कोष में दान.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 13, 2026 at 3:27 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी संजय चतुर्वेदी एक बार फिर अपने काम को लेकर चर्चाओं में हैं. हालांकि, इस बार चर्चाओं का कारण कोई नया भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं, बल्कि अपनी सादगी और जनसेवा के प्रति समर्पण का उदाहरण है. संजीव चतुर्वेदी ने अपने आधिकारिक दौरों के दौरान मिलने वाली भत्तों की पूरी राशि (तीन लाख रुपए से अधिक) को मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने का निर्णय लिया है.
इस संबंध में उन्होंने 4 अप्रैल 2026 को प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) को पत्र लिखकर औपचारिक रूप से अवगत कराया. उनका यह कदम न केवल प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि आम लोगों के बीच भी एक प्रेरणादायक संदेश दे रहा है. संजीव इससे पहले भी इस तरह के काम कर चुके हैं.
भत्तों की पूरी राशि दान: अपने पत्र में संजीव चतुर्वेदी ने उल्लेख किया कि 17 दिसंबर 2016 से 30 अगस्त 2025 के बीच उन्होंने कुल 447 दिनों के आधिकारिक भ्रमण किए. इन दौरों के लिए उन्हें नियमानुसार दैनिक भत्ता (DA) और आवास भत्ता समेत विभिन्न मदों में तीन लाख रुपए से अधिक की राशि देय थी. हालांकि, उन्होंने इस पूरी राशि को खुद उपयोग करने के बजाय मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का अनुरोध किया. उनका कहना है कि यह राशि जनता के हित में अधिक उपयोगी हो सकती है और इससे जरूरतमंद लोगों को सहायता मिलेगी.
जैव विविधता संरक्षण और कठिन क्षेत्रों में काम का अनुभव: अपने पत्र में उन्होंने उत्तराखंड के दूरस्थ और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया है. उन्होंने मिलम ग्लेशियर, हर की दून, नंदा देवी बायोस्फीयर, केदारनाथ, नीती घाटी, तपोवन, देवताल, हेमकुंड साहिब जैसे दुर्गम इलाकों में व्यापक भ्रमण और अध्ययन किया. इन क्षेत्रों में उन्होंने न केवल जैव विविधता के संरक्षण पर काम किया बल्कि दुर्लभ वनस्पतियों और जीव-जंतुओं के संरक्षण के लिए भी कई महत्वपूर्ण पहल की.
उन्होंने बताया कि राज्य में पहली बार लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल स्टडी और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी वैज्ञानिक परियोजनाएं शुरू की गईं. जिनके तहत हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले विशेष जीवों और वनस्पतियों का संरक्षण किया गया. इन प्रयासों से स्थानीय समुदायों की आजीविका और पर्यावरण संरक्षण दोनों को मजबूती मिली.
पहले भी कई बार दान कर चुके हैं पुरस्कार राशि: यह पहला मौका नहीं है जब संजीव चतुर्वेदी ने अपनी आय या पुरस्कार राशि समाज हित में दान की हो. इससे पहले भी उन्होंने कई मौकों पर अपने पुरस्कारों की पूरी राशि जनकल्याण के लिए समर्पित की है. साल 2015 में उन्होंने अपनी मैग्सेसे पुरस्कार की पूरी राशि एम्स दिल्ली में गरीब मरीजों के इलाज के लिए दान कर दी थी. इसके अलावा पुलवामा आतंकी हमले के बाद शहीद जवानों के परिवारों के लिए भी उन्होंने अपनी मध्यस्थता फीस दान की थी.
ईमानदारी और पारदर्शिता की पहचान: संजय चतुर्वेदी की पहचान देशभर में एक ईमानदार और निर्भीक आईएफएस अधिकारी के रूप में होती है. उन्होंने अपने करियर में कई बड़े घोटालों और अनियमितताओं को उजागर किया है. चाहे हरियाणा में वन घोटाले हों या केंद्र सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदम, उन्होंने हमेशा पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित किया. उनकी वार्षिक संपत्ति विवरण (IPR) में भी यह सामने आया है कि उनके नाम पर कोई बड़ी संपत्ति नहीं है, जो उनकी जीवनशैली को दर्शाता है. यही कारण है कि वे युवाओं और प्रशासनिक सेवा में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं.
समाज के लिए प्रेरणा बना यह कदम: मुख्यमंत्री राहत कोष में तीन लाख रुपए से अधिक की राशि दान करने का यह कदम न केवल सरकारी अधिकारियों के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी एक प्रेरणास्रोत है. संजीव चतुर्वेदी का मानना है कि उत्तराखंड जैसी देवभूमि की सेवा करना अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य है. इसी भावना के साथ उन्होंने इस राशि को जनहित में समर्पित किया है. उनके इस निर्णय की सराहना प्रशासनिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर हो रही है.
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