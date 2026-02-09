ETV Bharat / state

IFS अधिकारी मनीष कश्यप निलंबित, विभागीय सचिव से फोन पर कथित अमर्यादित व्यवहार पड़ा भारी

2015 बैच के IFS अधिकारी मनीष कश्यप पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है.

IFS Officer Suspended
IFS अधिकारी मनीष कश्यप निलंबित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 9, 2026 at 8:56 PM IST

2 Min Read
मनेंद्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर: छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भारतीय वन सेवा (IFS) के 2015 बैच के अधिकारी मनीष कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई विभागीय सचिव से फोन पर हुई बातचीत के दौरान कथित तौर पर अमर्यादित भाषा और अनुचित व्यवहार के आरोपों के बाद की गई है.

IFS Officer Suspended
विभागीय सचिव से फोन पर कथित अमर्यादित व्यवहार पड़ा भारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फोन पर बातचीत बना निलंबन की वजह

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 23 जनवरी 2026 को भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित डीरगुलेशन से जुड़ी बैठक की तैयारियों को लेकर विभागीय सचिव ने मनेन्द्रगढ़ में पदस्थ वन उप संरक्षक (प्रादेशिक) मनीष कश्यप से दूरभाष पर संपर्क किया था. आरोप है कि बातचीत के दौरान अधिकारी ने बैठक से संबंधित आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से देने के बजाय अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, जिसे वरिष्ठ अधिकारी के प्रति अमर्यादित आचरण माना गया.

आचरण नियमों के उल्लंघन का आरोप

राज्य शासन ने इस पूरे मामले को अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम-3 का उल्लंघन माना है. इसके आधार पर अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई.

निलंबन अवधि में मुख्यालय नवा रायपुर

जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान मनीष कश्यप का मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है. इस दौरान उन्हें शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा.

मामला यहीं खत्म नहीं

वन विभाग के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है यह केवल प्रारंभिक कार्रवाई है. मामले में विभागीय जांच के आदेश भी दिए जा सकते हैं. सूत्रों के अनुसार, यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो अधिकारी के खिलाफ और कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी संभव है.

प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज

IFS अधिकारी के निलंबन की खबर के बाद प्रशासनिक और वन विभाग के हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. जानकारों का मानना है कि शासन ने इस कार्रवाई के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है, अनुशासन और मर्यादा का उल्लंघन किसी भी अधिकारी के लिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी कैडर से हो.

