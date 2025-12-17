ETV Bharat / state

कानपुर में आज से IFCOMA शू टेक प्रदर्शनी; 2030 तक जूता कारोबार 4.50 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य

काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के पूर्व चेयरमैन बोले, मौजूदा समय में दो लाख करोड़ का है देश का चमड़ा कारोबार.

कानपुर में आज से IFCOMA शू टेक प्रदर्शनी.
कानपुर में आज से IFCOMA शू टेक प्रदर्शनी. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 9:31 AM IST

Updated : December 17, 2025 at 9:55 AM IST

कानपुर: काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (CLE) ने 20230 तक देश में जूता कारोबार 4.50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने की तैयारी की है. मौजूदा समय में देश का कुल चमड़ा कारोबार (जूता कारोबार) दो लाख करोड़ के आसपास है. काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के पूर्व चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने यह जानकारी शेयर की है.

उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीने से अमेरिकी टैरिफ की वजह से कारोबार को झटका लगा है. लेकिन अब चमड़ा कारोबारी रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूके सहित यूरोप के कई देशों के संपर्क में हैं. इससे कारोबार बढ़ने की पूरी उम्मीद है. उन्होंने कहा कि देश में एक दौर ऐसा भी था, जब 95 प्रतिशत स्पोर्ट्स शू का आयात होता था. मगर, अब यह आंकड़ा घटकर केवल 15 प्रतिशत पर आ चुका है.

सीएलई के पूर्व चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने कहा देश में आने वाले समय में 140 करोड़ जोड़ी जूतों की जरूरत होगी. मौजूदा समय में भारत में प्रति व्यक्ति दो जोड़ी जूता की जरूरत होती है. विश्व के कई देशों में यह आंकड़ा चार से छह जोड़ी के बीच है.

काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के पूर्व चेयरमैन मुख्तारुल अमीन. (Video Credit: ETV Bharat)

कानपुर-उन्नाव का कारोबार: सीएलई के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी ने बताया कि मौजूदा समय में कानपुर-उन्नाव का कुल चमड़ा कारोबार 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक है. आने वाले तीन सालों में हमारा लक्ष्य है, कि इस कारोबार को 15 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचाया जाए. इसमें हमें छोटे कारोबारियों को भी आगे लाना होगा.

इफकोमा की दो दिवसीय प्रदर्शनी: इंडियन फुटवियर कंपोनेंट्स मैन्युफेक्चर्स एसोसिएशन (IFCOMA) की ओर से दो दिवसीय शूटेक प्रदर्शनी 17 दिसंबर 2025 से कानपुर-उन्नाव रोड स्थित कानपुर लेदर क्लस्टर में शुरू हो रही है. इसमें पूरे देश से जूता कंपोनेंट कारोबारी शामिल होंगे. इफकोमा के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि प्रदर्शनी में 50 से अधिक स्टाल्स लगाए जाएंगे. इनमें शू कंपोनेंट, मशीनरी समेत अन्य उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा.

