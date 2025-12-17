ETV Bharat / state

कानपुर में आज से IFCOMA शू टेक प्रदर्शनी; 2030 तक जूता कारोबार 4.50 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य

कानपुर में आज से IFCOMA शू टेक प्रदर्शनी. ( Photo Credit: ETV Bharat )