दुनिया की जन्नत कश्मीर देखना चाहते हैं तो IRCTC के इस योजना का उठाएं लाभ
पैकेज 5 रात एवं 6 दिन का है, जिसमें श्रीनगर, सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग का भ्रमण कराया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 4:32 PM IST
गोरखपुर: धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर का अगर आप टूर प्लान कर रहे हैं. तो, आपके लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कारपोरेशन (IRCTC) एक बेहतर प्लान लेकर आया है. जिसका लाभ उठाकर आप कश्मीर के वादियों का सैर कर सकते हैं.
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार रेल मंत्रालय का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है. जो, स्टेशनों, ट्रेनों और अन्य स्थानों पर खानपान तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रेलवे की एक विस्तारित शाखा के रूप में काम करती है.
आईआरसीटीसी लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, अजीत कुमार सिन्हा ने जारी सूचना के जरिए यह बताया है कि यात्रियों की अधिक मांग को देखते हुए, आईआरसीटीसी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा जन्नत-ए-कश्मीर हवाई टूर पैकेज का संचालन किया जा रहा है. यह पैकेज 5 रात एवं 6 दिन का है. जिसमें श्रीनगर, सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग का भ्रमण कराया जाएगा. यह पैकेज दिनांक 30 नवम्बर से 5 दिसंबर तक चलया जा रहा है.
उन्होंने इस टूर की विशेषताओं कों बताते हुए कहा कि इस टूर में यात्रियों को लखनऊ से श्रीनगर आने-जाने की व्यवस्था फ्लाइट से की गई है. साथ ही खाने-पीने एवं ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटल एवं हाउस बोट में की गयी है. यात्रा के दौरान डल झील, बर्फीले पहाड़, गोंडोला केबल कार (सीधे भुगतान के आधार पर) खिलनमर्ग, बेताब घाटी, चंदनवारी, अरु घाटी, शंकराचार्य मंदिर, मुगल गार्डन, निशात बाग, हजरतबल दरगाह आदि का भ्रमण कराया जायेगा.
पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू. 43,200 दो व्यक्तियों का पैकेज मूल्य प्रति व्यक्ति रू 38,000 तीन व्यक्तियो के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू. 36,400 माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य रू 29,200 बेड सहित एवं 26,900 बिना बेड के होगा.
इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जायेगी. उक्त यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय एवं आईआरसीटीसी की बेवसाइट irctctourism.com पर ऑनलाइन कराई जा सकती है. अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिये इन मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है. 9305111765/9236391911/9236391909/8287930912 और 9415042930.
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