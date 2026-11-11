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दुनिया की जन्नत कश्मीर देखना चाहते हैं तो IRCTC के इस योजना का उठाएं लाभ

कश्मीर देखने के लिए IRCTC के इस योजना का उठाएं लाभ ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर का अगर आप टूर प्लान कर रहे हैं. तो, आपके लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कारपोरेशन (IRCTC) एक बेहतर प्लान लेकर आया है. जिसका लाभ उठाकर आप कश्मीर के वादियों का सैर कर सकते हैं.

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार रेल मंत्रालय का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है. जो, स्टेशनों, ट्रेनों और अन्य स्थानों पर खानपान तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रेलवे की एक विस्तारित शाखा के रूप में काम करती है.

आईआरसीटीसी लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, अजीत कुमार सिन्हा ने जारी सूचना के जरिए यह बताया है कि यात्रियों की अधिक मांग को देखते हुए, आईआरसीटीसी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा जन्नत-ए-कश्मीर हवाई टूर पैकेज का संचालन किया जा रहा है. यह पैकेज 5 रात एवं 6 दिन का है. जिसमें श्रीनगर, सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग का भ्रमण कराया जाएगा. यह पैकेज दिनांक 30 नवम्बर से 5 दिसंबर तक चलया जा रहा है.