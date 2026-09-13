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'भाजपा के विकास का प्रमाण देखना है तो उनके आलीशान जिला कार्यालयों में जाएं,'-दीपेंद्र सिंह हुड्डा

सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भिवानी में भाजपा की ओर से पंजाब में किए जा रहे वादों को गिनाते हुए हरियाणा की घोषणाओं पर सवाल उठाया.

MP DEPEENDER HUDDA
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 13, 2026 at 8:36 PM IST

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भिवानी: कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में अपने आप को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने में इसके लिए पार्टी पूरे देश में इस वर्ष को संगठन सृजन वर्ष के रूप में मना रही है, जिसका मूल उद्देश्य धरातल पर मजबूत लड़ाई लड़ना है. यह बात रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भिवानी में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए और मीडिया से बातचीत के दौरान कही.

'भाजपा के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं को भाजपा घेरने का कार्य करती है': मौके पर उन्होंने कहा कि "भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं को भाजपा घेरने का कार्य करती है." उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि "कल उनके साथ ही भी हुआ. जब सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश के लगभग सभी मंत्रियों ने कुछ ही घंटों के अंतर में उनके खिलाफ जारी किए." उन्होंने बकायदा हाथ में उन ब्यानों के सोशल मीडिया स्क्रीनशॉट भी मीडिया को दिखाए. अपने खिलाफ भाजपा मंत्रियेां के लामबद्ध होने को उन्होंने अपनी मजबूती बताया.

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा (ETV Bharat)

एक ही बयान अलग-अलग मंत्री देर रात तक करते हैं जारीः सोशल मीडिया के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के मंत्रियों द्वारा दीपेंद्र हुड्डा को घेरे जाने पर बात करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "उनके खिलाफ सत्तापक्ष पूरी योजनाबद्ध तरीके से एक ही स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है." उन्होंने समय का ब्योरा देते हुए बताया कि "दोपहर 2 बजे डॉ. अरविंद शर्मा का बयान आया, फिर अढ़ाई बजे महिपाल ढांडा, साढ़े तीन बजे कृष्ण लाल पंवार, उसके बाद कृष्ण बेदी, रात 9 बजे अनिल विज, फिर विपुल गोयल और आधी रात से ठीक पहले गौरव गौतम के बयान लगातार जारी करवाए गए. सांसद ने कहा कि इन सभी बयानों की भाषा, विषय और आरोप बिल्कुल एक जैसे थे, केवल बयान जारी करने वाले मंत्रियों के नाम और चेहरे बदले हुए थे."

ब्लॉक स्तर पर संगठन को किया जायेगा मजबूतः सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर पूरे देश में संगठन सृजन वर्ष के तहत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है. इसी योजना के तहत पहले सभी जिलों में जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारियां तय की गई और अब ब्लॉक स्तर पर कमेटियों व इकाइयों का गठन तेजी से किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि संगठन के इस विस्तार से पार्टी को अभूतपूर्व मजबूती मिल रही है, ताकि जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक पूरी ताकत से आवाज उठाई जा सके.

वास्तविक रिपोर्ट कार्ड देखना है तो गांवों के स्कूलों और अस्पतालों में जाएंः सत्तापक्ष के विकास दावों पर कड़ा प्रहार करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "यदि सरकार का वास्तविक रिपोर्ट कार्ड देखना है तो दावों के बजाय गांवों और शहरों में स्थित सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की बदहाली को देखना चाहिए." उन्होंने यह बात जैन-जी के आंदोलन के बाद हरियाणा प्रदेश में सीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्कूलों की स्थिति को चैक किए जाने के सवाल पर कही. उन्होंने कहा कि पिछले सवा 12 वर्षों के शासनकाल में न तो नए शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए और न ही स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ किया गया. आज दोनों ही व्यवस्थाएं बदहाली की कगार पर हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के विकास का प्रमाण देखना है तो उनके आलीशान जिला कार्यालयों में जाएं, जबकि आम जनता बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रही है.

'जनता की आवाज उठाने वाला उसके निशाने पर जरूर रहेगा': विपक्षी दलों की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि "केवल भाजपा ही नहीं, बल्कि उसके सहयोगी दल भी सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ हुड्डा परिवार के नाम का ही जाप करते रहते हैं." अपनी बात को मजबूती से रखते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "जो भी व्यक्ति निष्ठा और ईमानदारी से जनता की आवाज उठाएगा, वह सत्तापक्ष और उसके साथियों के निशाने पर जरूर रहेगा."

'भाजपा का विकास हुआ है, 15 हजार करोड़ की पार्टी बन गई': दीपेंद्र हुड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब में बीजेपी की सरकार बनने पर एक सप्ताह में गैंगस्टरों को खदेड़ने का ब्यान देते हैं. जबकि हरियाणा प्रदेश में बदमाश लोगों को धमकियां देकर हफ्तावसूली करते है. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पिछले साढ़े 12 सालों में भाजपा का विकास जरूर हुआ है और भाजपा 15 हजार करोड़ की पार्टी बन गई है. भाजपा का गुड़गांव में गुरू कमल नाम से करोड़ों का फाइव स्टार दफ्तर है, जबकि प्रदेश के स्कूलों की हालत खराब है और प्रदेश के युवा नशे की चपेट में आ गए हैं. रोजगार की तलाश में विदेशों में गलत तरीके से पलायन करने को मजबूर हैं."

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