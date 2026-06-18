सियासत में मास्टरी चाहिए, तो कर डालिए "पीजी डिप्लोमा इन पॉलिटिकल लीडरशिप"...ये यूनिवर्सिटी करा रही कोर्स
विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि छात्रों को दी जा रही रोजगारोन्मुखी एवं कौशल-आधारित शिक्षा का यह एक हिस्सा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 11:20 AM IST
गोरखपुर: अगर आपको राजनेता बनने की इच्छा है. इस क्षेत्र में खुद को कुशल और दक्ष बनाना चाहते हैं, तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय आपके के लिए एक बेहतर पाठ्यक्रम लेकर आया है. जिसमें प्रवेश लेकर आप पॉलिटिकल लीडर में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं.
विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने इस संबंध में बताया है कि छात्रों को रोजगारोन्मुखी एवं कौशल-आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में जो एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, उसका यह एक हिस्सा है.
आगामी शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में "पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पॉलिटिकल लीडरशिप" और सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ है.
इन पाठ्यक्रमों का संचालन नियमित कक्षाओं के उपरांत किया जाएगा, जिससे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, पीएचडी सहित अन्य स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थी अपनी नियमित डिग्री के साथ-साथ व्यावसायिक एवं रोजगारपरक योग्यता भी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से अर्जित कर सकेंगे.
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विद्यार्थियों को एक साथ दो शैक्षणिक योग्यताएँ प्राप्त करने का अवसर भी उपलब्ध होगा. विश्वविद्यालय की यह पहल विद्यार्थियों को बदलते रोजगार परिदृश्य और समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
नेतृत्व क्षमता के विकास पर केंद्रित होगा पीजी डिप्लोमा इन पॉलिटिकल लीडरशिप
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पॉलिटिकल लीडरशिप एक वर्षीय (दो सेमेस्टर) पाठ्यक्रम होगा. जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, संगठनात्मक दक्षता, नीति-निर्माण की समझ तथा प्रशासनिक और प्रबंधन कौशल का विकास करना है.
पाठ्यक्रम में राजनीतिक प्रबंधन, लोक नीति (पब्लिक पॉलिसी), मानव संसाधन प्रबंधन, चुनावी अध्ययन, जनसंपर्क, मीडिया प्रबंधन और मार्केटिंग जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा.
यह पाठ्यक्रम राजनीतिक क्षेत्र में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा.
इसके माध्यम से प्रतिभागी जनप्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दायित्वों का अधिक प्रभावी, दक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बन सकेंगे.
हेल्थकेयर सेक्टर में बढ़ते अवसरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से बढ़ती संभावनाओं और प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.
यह पाठ्यक्रम अस्पताल प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन, प्रशासनिक प्रक्रियाओं, रोगी सेवा प्रबंधन तथा स्वास्थ्य संस्थानों के प्रभावी संचालन से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करेगा.
यह पाठ्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत पेशेवरों, प्रबंधकों तथा इस क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा। इससे हेल्थकेयर सेक्टर में रोजगार और कैरियर उन्नति के नए अवसर उपलब्ध होंगे.
व्यावहारिक प्रशिक्षण पर रहेगा विशेष जोर
विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इन पाठ्यक्रमों में केवल सैद्धांतिक अध्ययन तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने पर विशेष बल दिया जाएगा. इसके अंतर्गत व्याख्यान, सेमिनार, कार्यशालाएं, फील्ड विजिट, इंटर्नशिप, केस स्टडी तथा प्रायोगिक प्रशिक्षण जैसी आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को शामिल किया जाएगा. जिससे विद्यार्थियों को वास्तविक कार्य-परिस्थितियों की समझ विकसित हो सके.
कुलपति ने कहा “इन नवीन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान, कौशल और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा. इससे उनके रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सुदृढ़ होंगे तथा वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो सकेंगे.
विश्वविद्यालय का प्रयास है कि विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए, जो उन्हें प्रतिस्पर्धा और रोजगार बाजार की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाए.
वहीं इसके साथ ही उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के खाते में आई एक और उपलब्धि को मीडिया से साझा किया है.
उन्होंने बताया कि अपना विश्वविद्यालय वैश्विक उच्च शिक्षा मूल्यांकन मंच uniRank 2026 University Rankings में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करते हुए, उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में सातवां स्थान और देशभर में 183वीं रैंक प्राप्त किया है.
यह उपलब्धि विश्वविद्यालय की बढ़ती शैक्षणिक प्रतिष्ठा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध, नवाचार एवं संस्थागत उत्कृष्टता के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है.
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय भविष्य में भी उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण एवं शोध संस्थान के रूप में अपनी पहचान को और मज़बूत करेगा.
uniRank 2026 में प्राप्त यह उपलब्धि विश्वविद्यालय के अन्य राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क्स में निरंतर बेहतर प्रदर्शन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है तथा संस्थान की प्रगति और संभावनाओं को रेखांकित करती है.