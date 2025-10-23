ETV Bharat / state

दूसरों की सोशल मीडिया पोस्ट से आपको होता है 'फोमो', इस मानसिक समस्या से बचने के लिए करें ये उपाय

Psychiatrist Dr Anita Gautam
मनोरोग चिकित्सक डॉ अनीता गौतम (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: आज का युग तकनीकी से जुड़ा हुआ है और तकनीकी से जुड़े रहना इस युग में काफी जरूरी भी है. जहां इस तकनीकी ने हमारा जीवन काफी आसान और तेज बनाया है, तो वहीं तकनीक के इस दौर में अनचाहे मनोविकार भी घेरने लगे हैं. तकनीक और सोशल मीडिया के इस दौर में इंसान पहले से कहीं अधिक जुड़ा हुआ है, लेकिन इसी जुड़ाव ने एक नई मानसिक समस्या को जन्म दिया है 'फियर ऑफ मिसिंग आउट' (FOMO) यानी कुछ छूट जाने का डर. इसके चलते युवाओं में बैचेनी और तनाव की समस्याएं पनपने लगी हैं.

युवा ज्यादा हो रहे शिकार: वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉ अनीता गौतम का कहना है कि आजकल लोग स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से अधिक जुड़े हुए हैं. खासकर युवा वर्ग अपनी हर बात कहने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है. यह भावना आज के युवाओं और शहरी आबादी में तेजी से बढ़ रही है. डॉ गौतम का कहना है कि लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर यह महसूस करने लगे हैं कि वे किसी न किसी मजेदार या जरूरी अनुभव से वंचित रह रहे हैं. इसी को फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है.

फोमो से बचने के लिए करें ये उपाय (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस : मोबाइल की लत कर रही मानसिक बीमार, लोग अंधविश्वास में इलाज से कतराते हैं

फोमो एक मनोरोग: डॉ अनिता गौतम का कहना है कि लोग हर दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म पर दोस्तों की यात्राओं, पार्टियों, नई खरीदारी या सफलताओं की तस्वीरें देखते हैं. ऐसे में इन तस्वीरों को देखने वाले लोग अनजाने में ही अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं. अगर कोई दोस्त घूमने गया है या किसी पार्टी में शामिल है, तो देखने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं क्यों नहीं गया या फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? यही सोच धीरे-धीरे फियर ऑफ मिसिंग आउट का रूप ले लेती है. जो अपने आप में एक मनोरोग है. डॉ गौतम का कहना है कि लोग दूसरों की हाइलाइट लाइफ देखकर अपने जीवन को कमतर समझने लगते हैं.

पढ़ें: योग दिवस विशेष : जानिए स्वास्थ्य और संतुलन के लिए योग के सात प्रभावशाली आसन और प्राणायाम के बारे में

बचाव: डॉ अनीता गौतम का कहना है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट आधुनिक जीवन की सबसे आम, लेकिन अनदेखी मानसिक समस्या बन चुकी है. यह भावना व्यक्ति को लगातार असंतुष्ट रखती है और मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर करती है. लेकिन इससे बचा जा सकता है...

  1. दिन में कुछ समय मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं
  2. अच्छी चीजों पर ध्यान दें, दूसरों से तुलना न करें
  3. भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीएं
  4. आप हर इवेंट, पार्टी या ट्रेंड का हिस्सा बनें, यह जरूरी नहीं
  5. नींद, व्यायाम और परिवार के साथ समय बिताएं

हर पल अपडेट रहने का दबाव: फियर ऑफ मिसिंग आउट से पीड़ित व्यक्ति को यह डर लगा रहता है कि कोई ऐसी खबर उससे न छूट जाए जो काफी जरूरी है. या फिर ऐसा पोस्ट या इवेंट, उससे छूट न जाए, जिसकी चर्चा लोग कर रहे हों. फियर ऑफ मिसिंग आउट से ग्रसित लोग बार-बार मोबाइल नोटिफिकेशन चेक करता है. जिससे उसका ध्यान भटकता है और मानसिक थकान बढ़ती है. कई बार यह भावना इतनी गहरी हो जाती है कि व्यक्ति को वास्तविक जीवन की चीजों में आनंद नहीं आता. वह लगातार दूसरों की तुलना में खुद को पीछे महसूस करता है, जिससे असंतोष और अवसाद बढ़ने लगता है.

