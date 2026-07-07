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'भूपेंद्र हुड्डा को अगर विकास देखना है तो कुरुक्षेत्र आना चाहिए'- पूर्व मंत्री सुभाष सुधा

कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड ट्रैक का पीएम करेंगे उद्घाटनः पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जींद में पहुंचेंगे, जहां से वह देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करेंगे. इसी दौरान प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से कुरुक्षेत्र में 341 करोड़ रुपये की लागत से बने एलिवेटेड ट्रैक का भी उद्घाटन करेंगे." इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे.

कुरुक्षेत्रः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरान वे कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. कुरुक्षेत्र में पीएम के द्वारा एलिवेटेड ट्रैक का उद्घाटन करने को लेकर पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने पत्रकार वार्ता की. इस दौरान उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सुभाष सुधा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि "अगर उन्हें विकास देखना है तो कुरुक्षेत्र आना चाहिए."

सुभाष सुधा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कसा तंज (ETV Bharat)

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में होगा आयोजनः सुभाष सुधा ने कहा कि "एलिवेटेड ट्रैक बनने से कुरुक्षेत्र फाटक मुक्त होगा और वर्षों से शहरवासियों का सपना अब पूरा होने जा रहा है." उन्होंने बताया कि "उद्घाटन कार्यक्रम 17 जुलाई को सुबह 8 बजे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा."

8 और 9 जुलाई को एलिवेटेड ट्रैक का ट्रायल: उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 3 एकड़ में सिख म्यूजियम का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ ही कुरुक्षेत्र में विकास कार्य लगातार जारी हैं." सुभाष सुधा ने कहा कि 17 जुलाई का दिन कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा. शहरवासी इस ऐतिहासिक अवसर को दिवाली की तरह मनाएंगे." उन्होंने कहा कि "अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है. 8 और 9 जुलाई को एलिवेटेड ट्रैक का ट्रायल होगा और 17 जुलाई को इसका औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा."

कुरुक्षेत्र में 5 रेलवे फाटक समाप्त हो जाएंगे: उन्होंने बताया कि "एलिवेटेड ट्रैक बनने से शहर के पांच रेलवे फाटक समाप्त हो जाएंगे, जिससे कुरुक्षेत्र एकजुट होगा और लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी." उन्होंने आगे कहा कि "कुरुक्षेत्र में 200 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है, बाईपास का काम भी जल्द शुरू होगा, ब्रह्मसरोवर में चलता पानी की योजना पर काम चल रहा है, नर्सिंग कॉलेज का निर्माण हो रहा है और अभी कई अन्य विकास कार्य भी किए जाने बाकी हैं."