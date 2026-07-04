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एमएसपी पर फसल खरीदने का प्रावधान, तो खरीद क्यों नहीं-हाईकोर्ट

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि जब फसलों को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का प्रावधान है, तो खरीद क्यों नहीं की जा रही है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में एफसीआई और राजफैड को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश रामपाल जाट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि केन्द्र सरकार को इस मामले में साल 2019 में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उनकी ओर से जवाब नहीं आया. ऐसे में एएसजी को जवाब के लिए अंतिम मौका दिया जाता है. याचिका में रामपाल जाट ने अदालत से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद शुरू करने के निर्देश देने की गुहार की थी. इसके साथ ही वेयरहाउसिंग विकास एवं नियमन अधिनियम, 2007 व उसकी पालना के लिए साल 2010 में बनाए नियमों को क्रियान्वित कराने का भी आग्रह किया था.