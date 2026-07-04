एमएसपी पर फसल खरीदने का प्रावधान, तो खरीद क्यों नहीं-हाईकोर्ट
याचिका में 2012 के बाद बाजरे की खरीद नहीं होने से हो रहे घाटे सहित मक्का, मूंग आदि फसलों के नुकसान का हवाला दिया गया.
Published : July 4, 2026 at 10:00 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि जब फसलों को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का प्रावधान है, तो खरीद क्यों नहीं की जा रही है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में एफसीआई और राजफैड को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश रामपाल जाट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने कहा कि केन्द्र सरकार को इस मामले में साल 2019 में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उनकी ओर से जवाब नहीं आया. ऐसे में एएसजी को जवाब के लिए अंतिम मौका दिया जाता है. याचिका में रामपाल जाट ने अदालत से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद शुरू करने के निर्देश देने की गुहार की थी. इसके साथ ही वेयरहाउसिंग विकास एवं नियमन अधिनियम, 2007 व उसकी पालना के लिए साल 2010 में बनाए नियमों को क्रियान्वित कराने का भी आग्रह किया था.
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याचिका में प्रदेश में साल 2012 के बाद बाजरे की खरीद नहीं होने से हो रहे घाटे सहित मक्का, मूंग, चना आदि फसलों के नुकसान का भी हवाला दिया गया. हाईकोर्ट ने पूर्व में साल 2019 में केन्द्र व राज्य सरकार को एमएसपी पर खरीद की श्रेष्ठतम नीति व क्रियान्वयन के संंबंध में सुझाव देने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार की ओर से जवाब के लिए समय मांगा जा रहा है. खंडपीठ मामले में अब 30 जुलाई को सुनवाई करेगी.