अगर आपके घर के पास सड़क पर गड्ढे हैं तो PWD को करें ई-मेल, फोटो-वीडियो भी भेजें, दावा- 48 घंटे में होगा निपटारा
शिकायतों का जल्द निपटारा हो सके, इसके लिए UPPWD ने ई-मेल सेवा शुरू की है. फोटो-वीडियो के साथ आसानी से शिकायत दर्ज कराया जा सकेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 3:21 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (UPPWD) ने सड़कों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए एक नई ई-मेल सेवा शुरू की है. अब लोग आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे. इसके अलावा, विभाग ने शिकायतों के निपटारे के लिए एक नई कार्ययोजना भी तैयार की है. यह कदम सड़क रखरखाव और निर्माण में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है.
विभाग के राज्य मंत्री बृजेश सिंह के अनुसार, सड़कों पर गड्ढे, क्षतिग्रस्त सतह, पुलों की मरम्मत या अन्य समस्याओं की शिकायतें अब सीधे ईमेल आईडी uppwd.hq1@gmail.com पर भेजी जा सकती हैं. शिकायतकर्ता को अपनी समस्या का विवरण, स्थान, फोटो या वीडियो के साथ भेजना होगा. विभाग का दावा है कि हर शिकायत पर 48 घंटों के अंदर सुनवाई होगी और उचित कार्रवाई की जाएगी. यदि शिकायत जटिल है, तो 15 दिनों के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.
नई कार्ययोजना के तहत, विभाग सड़क निरीक्षण के लिए मोबाइल ऐप निगरानी का उपयोग बढ़ाएगा. इसमें पॉटहोल फीडबैक और तत्काल मरम्मत का प्रावधान है. साथ ही, जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियां गठित की जाएंगी. यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की सड़कों को मजबूत बनाने पर केंद्रित है. पिछले साल विभाग ने 5,000 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण किया था, लेकिन शिकायतों के बढ़ने से यह नई पहल जरूरी हो गई.
UPPWD के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी इसकी जानकारी साझा की गई है. आधिकारिक फेसबुक पेज @Uppwdofficial
(https://www.facebook.com/Uppwdofficial/) पर नियमित अपडेट मिलेंगे. ईमेल pwdhq1.socialmedia@gmail.com से सोशल मीडिया से जुड़े सुझाव भेजे जा सकते हैं.
विभाग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव होने की प्लानिंग कर रहा है. फिलहाल फेसबुक मुख्य प्लेटफॉर्म है. यह पहल आम नागरिकों के लिए वरदान साबित होगी. सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने से यात्रा सुरक्षित बनेगी. विभाग ने अपील की है कि सभी लोग इस ईमेल का उपयोग करें और सड़क सुरक्षा में सहयोग दें. अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट uppwd.gov.in देखें.
