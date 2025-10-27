ETV Bharat / state

अगर आपके घर के पास सड़क पर गड्ढे हैं तो PWD को करें ई-मेल, फोटो-वीडियो भी भेजें, दावा- 48 घंटे में होगा निपटारा

लखनऊ : उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (UPPWD) ने सड़कों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए एक नई ई-मेल सेवा शुरू की है. अब लोग आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे. इसके अलावा, विभाग ने शिकायतों के निपटारे के लिए एक नई कार्ययोजना भी तैयार की है. यह कदम सड़क रखरखाव और निर्माण में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

विभाग के राज्य मंत्री बृजेश सिंह के अनुसार, सड़कों पर गड्ढे, क्षतिग्रस्त सतह, पुलों की मरम्मत या अन्य समस्याओं की शिकायतें अब सीधे ईमेल आईडी uppwd.hq1@gmail.com पर भेजी जा सकती हैं. शिकायतकर्ता को अपनी समस्या का विवरण, स्थान, फोटो या वीडियो के साथ भेजना होगा. विभाग का दावा है कि हर शिकायत पर 48 घंटों के अंदर सुनवाई होगी और उचित कार्रवाई की जाएगी. यदि शिकायत जटिल है, तो 15 दिनों के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.

नई कार्ययोजना के तहत, विभाग सड़क निरीक्षण के लिए मोबाइल ऐप निगरानी का उपयोग बढ़ाएगा. इसमें पॉटहोल फीडबैक और तत्काल मरम्मत का प्रावधान है. साथ ही, जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियां गठित की जाएंगी. यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की सड़कों को मजबूत बनाने पर केंद्रित है. पिछले साल विभाग ने 5,000 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण किया था, लेकिन शिकायतों के बढ़ने से यह नई पहल जरूरी हो गई.