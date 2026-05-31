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कुरुक्षेत्र में बोले गुरनाम सिंह चढ़ूनी, 'अमेरिकी ट्रेड डील रद्द नहीं होने पर किया जायेगा बड़ा आंदोलन'

अमेरिका-भारत ट्रेड व्यापार समझौते के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ( ETV Bharat )