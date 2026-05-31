कुरुक्षेत्र में बोले गुरनाम सिंह चढ़ूनी, 'अमेरिकी ट्रेड डील रद्द नहीं होने पर किया जायेगा बड़ा आंदोलन'
कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) की अहम बैठक हुई. बैठक में भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर चर्चा हुई.
Published : May 31, 2026 at 9:00 PM IST
कुरुक्षेत्र: स्थानीय जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक में भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर किसानों ने गहरी चिंता जताई. साथ ही हरिद्वार में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर को लेकर भी चर्चा हुई. बैठक के बाद किसानों ने अमेरिकी सरकार का पुतला फूंककर ट्रेड डील का विरोध किया.
डील से भारतीय कृषि पर प्रभाव पड़ेगा: किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया कि "इस डील से भारतीय कृषि और किसानों पर प्रभाव पड़ेगा और देश को नुकसान होगा." उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि "अगर यह डील रद्द नहीं हुई तो मोदी की सरकार भी नहीं बचेगी.
डील को तुरंत रद्द करने की मांग की: उन्होंने बताया कि "हरिद्वार के वीआईपी घाट पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से किसान हिस्सा लेंग और कृषि, व्यापार तथा किसानों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया जाएगा." उन्होंने सरकार से इस डील को तुरंत रद्द करने की मांग की.
देश भर में ट्रेड डील के खिलाफ आंदोलन की चेतावनीः गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने चेतावनी दी कि "यदि सरकार ने किसानों की मांगों को नजर अंदाज किया और प्रस्तावित ट्रेड डील को रद्द नहीं किया, तो देशभर में बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा." किसानों का कहना है कि "वे अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव संघर्ष करेंगे."