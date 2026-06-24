ETV Bharat / state

'मांग नहीं मानते तो गोली मार दो', भिवानी में पूरे हरियाणा से आई मिड डे मील वर्कर्स की हुंकार

वेतन 28 हजार रुपये मासिक करने की मांग ( ETV Bharat )

भिवानी: हरियाणा भर से अपनी मांगों को लेकर भिवानी में जुटी मिड डे मील वर्कर्स ने प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया. इन्होंने सरकार को चेतावनी दी की हमारी मांग मानो या फिर तड़पा-तड़पा कर मारने की बजाय गोली चलवाकर मार दो. '6-7 हजार रुपये में नहीं चलता है घर': हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील वर्कर दोपहर को खाना बनाकर बच्चों को खिलाती हैं. पर बीते कई सालों से इनको साल में मात्र 10 महीने वेतन मिलता है. वो भी हर माह 6-7 हजार रुपये. मिड डे मील वर्कर में अनेक महिलाएं विधवा हैं. ये अपना घर चलाने से परेशान होकर अपना वेतन बढ़ोतरी करवाने को लेकर भिवानी में जुटी. सड़कों पर उतर कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला.