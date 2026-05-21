अजय सिंह राहुल का बड़ा बयान, कहा- सिंधिया कांग्रेस में आए तो पार्टी छोड़ दूंगा!
इंदौर में अजय सिंह ने कहा कि सरकार बनने के बाद कांग्रेस को किसी “गद्दार” की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि चुनाव से पहले इक्का-दुक्का लोग लौटना चाहें तो उस पर विचार हो सकता है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 7:15 AM IST
इंदौर: ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने का दर्द कांग्रेस नेताओं के बीच अभी भी कम नहीं हुआ है. पार्टी के संगठन स्तर के कार्यक्रमों में सालों बाद भी सिंधिया के फैसले पर नाराजगी बनी हुई है. बुधवारो को इंदौर में ऐसे ही एक घटनाक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी केके मिश्रा ने संकल्प दोहराया कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी पार्टी में लौट तो वह कांग्रेस छोड़ देंगे.
गांधी भवन में कांग्रेस के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में अजय सिंह ने बोला हमला
दरअसल इंदौर के गांधी भवन में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता प्रवेश यादव ने सवाल पूछा कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो क्या पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की वापसी होगी? इस पर अजय सिंह उर्फ राहुल भैया ने कहा कि सरकार बनने के बाद कांग्रेस को किसी “गद्दार” की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि चुनाव से पहले इक्का-दुक्का लोग लौटना चाहें तो उस पर विचार हो सकता है.
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लेकिन जब सवाल दोबारा उठा, तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेते हुए साफ कहा कि “अगर सिंधिया भी कांग्रेस में वापस आना चाहेंगे, तो हम उन्हें नहीं लेंगे.” इतना ही नहीं, अजय सिंह ने आगे कहा “अगर इसके बाद भी सिंधिया कांग्रेस में आते हैं, तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा.” उनके इस बयान के बाद गांधी भवन का माहौल गरमा गया. राहुल भैया के साथ कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी केके मिश्रा ने भी यही बात दोहराई. इसके बाद मौके पर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं.
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ सरकार से 10 मार्च 2020 को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था
गौरतलब है कांग्रेस नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के रहते 10 मार्च 2020 को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद सिंधिया समर्थक विधायकों के भी पार्टी छोड़ने के कारण कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी. बाद में कमलनाथ सरकार गिर गई थी. इसके बाद से ही कांग्रेस नेताओं के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भारी नाराजगी रही है.