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देवरिया में ओपी राजभर बोले- पूर्वांचल राज्य बना तो मेरे समाज का होगा पहला मुख्यमंत्री, सपा पर साधा निशाना

देवरिया : जनता इंटर कॉलेज, सोनूघाट के मैदान में रविवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) की सामाजिक समरसता रैली का आयोजन किया गया. इसमें प्रदेश सरकार के मंत्री एवं सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने सपा पर जमकर निशाना साधा और सरकार की उपलब्धियां गिनाईं.

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे. गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवास, शौचालय, बिजली, सड़क तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं.

उन्होंने कहा कि विकास का लाभ जाति और धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि जरूरत और पात्रता के आधार पर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए, और सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है. पूर्वांचल राज्य की मांग पर कहा कि यदि पूर्वांचल अलग राज्य बनता है तो सबसे पहला मुख्यमंत्री राजभर समाज का बेटा बनेगा.