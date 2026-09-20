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देवरिया में ओपी राजभर बोले- पूर्वांचल राज्य बना तो मेरे समाज का होगा पहला मुख्यमंत्री, सपा पर साधा निशाना

सामाजिक समरसता रैली में ओपी राजभर ने सपा पर जमकर निशाना साधा और सरकार की उपलब्धियां गिनाईं.

ओपी राजभर ने सपा पर किया तंज.
ओपी राजभर ने सपा पर किया तंज. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 8:39 PM IST

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देवरिया : जनता इंटर कॉलेज, सोनूघाट के मैदान में रविवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) की सामाजिक समरसता रैली का आयोजन किया गया. इसमें प्रदेश सरकार के मंत्री एवं सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने सपा पर जमकर निशाना साधा और सरकार की उपलब्धियां गिनाईं.

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे. गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवास, शौचालय, बिजली, सड़क तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं.

उन्होंने कहा कि विकास का लाभ जाति और धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि जरूरत और पात्रता के आधार पर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए, और सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है. पूर्वांचल राज्य की मांग पर कहा कि यदि पूर्वांचल अलग राज्य बनता है तो सबसे पहला मुख्यमंत्री राजभर समाज का बेटा बनेगा.

सपा मुखिया पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख लाल टोपी के साथ नीला गमछा लगाने का काम कर रहे हैं. सभी को याद है कि वह दलितों के कितने हिमायती हैं. अगर भाजपा के विधायक नहीं रहते तो पूर्व सीएम मायावती को इनके गुंडे मार दिए होते. भाजपा विधायकों ने उन्हें बचाने का काम किया था.

सुभासपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता राघवेंद्र राम द्विवेदी ने कहा कि अब डरने का समय नहीं है, बल्कि अपने हक की आवाज बुलंद करने और संगठन को मजबूत करने का समय है.

यह भी पढ़ें : ओमप्रकाश राजभर दुर्घटना नेता... सपा नेता सीमा राजभर बोलीं- पीला मंत्री को भाजपा ने किया हैक

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