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'20 सितंबर तक धान खरीद शुरू नहीं हुई तो 22 को किसान करेंगे रोड जाम'-गुरनाम सिंह चढूनी

​15 सितंबर का अल्टीमेटम समाप्त, किसानों में रोष: ​किसानों ने पूर्व में सरकार को 15 सितंबर तक धान की खरीद औपचारिक रूप से शुरू करने का अल्टीमेटम दिया था. हालांकि, निर्धारित तिथि बीत जाने के बाद भी मंडियों में खरीद प्रक्रिया शुरू न होने से किसानों में गहरा रोष व्याप्त है. महापंचायत के दौरान उग्र हुए किसानों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग न माने जाने पर राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) जाम करने की चेतावनी दी.

कुरुक्षेत्र: सरकारी स्तर पर धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद शुरू कराने की मांग को लेकर बुधवार को शाहाबाद की अनाज मंडी में किसानों की एक विशाल महापंचायत आयोजित की गई. भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के आह्वान पर आयोजित इस महापंचायत में क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान और विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. इस अवसर पर बीकेयू (चढूनी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी विशेष रूप से उपस्थित रहे.

धान खरीद को लेकर किसानों का अल्टीमेटम 22 को करेंगे रोड जाम (ETV Bharat)

उपायुक्त ने महापंचायत में पहुंचकर किसानों से की बातचीत: किसानों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा स्वयं शाहाबाद मंडी पहुंचे और किसान नेताओं से सीधे संवाद किया. उपायुक्त ने किसानों को स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि ​"धान खरीद की आधिकारिक तिथि का निर्धारण केंद्र सरकार के स्तर पर होता है. ​हरियाणा प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को पत्र भेजकर 20 सितंबर तक धान की खरीद शुरू कराने का आग्रह किया गया है. ​मंडियों में फसलों की सुचारू खरीद के लिए बारदाना समय पर उपलब्ध कराया जाएगा. किसानों की फसल का एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा और उन्हें मंडियों में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी."

'22 सितंबर को बिना किसी वार्ता के होगा सीधा रोड जाम': किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि "उपायुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने केंद्र से 20 सितंबर तक खरीद शुरू करने की सिफारिश की है. लेकिन यदि सरकार 20 सितंबर तक धान की खरीद शुरू नहीं करती है, तो किसान संगठन 22 सितंबर को सड़कों पर उतरकर रोड जाम करेंगे." चढूनी ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि "22 सितंबर को प्रशासन या सरकार के साथ किसी प्रकार की बातचीत नहीं की जाएगी और सीधे आंदोलन के तहत यातायात ठप किया जाएगा."