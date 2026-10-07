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शोर के नियमों का पालन हो तो पांचों वक्त अजान में दखल न दें : हाईकोर्ट

मस्जिद लाउडस्पीकर नियम ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर पुलिस और जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों और अदालत के पूर्व आदेश का पालन करने की स्थिति में आयशा मस्जिद में पांचों वक्त अजान पढ़ने के अधिकार में दखल न दिया जाए. हालांकि, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल में निर्धारित ध्वनि सीमा और समय का पालन करना होगा.

क्या है मामला: यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने शहनवाज खान समेत छह याचिकाकर्ताओं की याचिका का निस्तारण करते हुए दिया. याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद में पांचों वक्त अजान के लिए लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी. उनका कहना था कि अदालत के पूर्व के फैसलों के बावजूद अधिकारी उन्हें लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दे रहे हैं. राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अजान पढ़ने से किसी को नहीं रोका जा रहा है. आपत्ति केवल लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के तरीके को लेकर है. इसका उपयोग ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुरूप ही किया जा सकता है. सरकार की दलील: सरकार ने अफजल अंसारी और दो अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में वर्ष 2020 में दिए हाईकोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया. उस फैसले में कहा गया था कि अजान इस्लाम का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है, लेकिन लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि-विस्तारक यंत्र से अजान देना धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. बिना ध्वनि-विस्तारक यंत्र के मुअज्जिन अपनी आवाज में अजान दे सकता है.