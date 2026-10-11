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अगर बकाया है हाउस टैक्स तो 14 नवंबर तक करा ले पंजीकरण, इस स्कीम का मिलेगा फायदा!

नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : अगर आपने अब तक अपने मकान का बकाया टैक्स जमा नहीं किया है, तो अब सावधान हो जाइए. जी हां, नगर निगम अब बकायदाओं को रियायत नहीं देगा, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उपभोक्ता ओटीएस का लाभ उठाने के लिए 14 नवंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं.

नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat) 15 नवंबर तक है आखिरी तिथि : नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि ओटीएस का लाभ उठाने के लिए सभी लोग 14 नवंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं. इसके बाद मोहलत नहीं दी जाएगी. उन्होंने बताया कि यदि भवन मालिक 14 नवंबर तक अपना पंजीकरण कर लेंगे तो उन्हें 31 दिसंबर तक टैक्स जमा करने की छूट दी जाएगी. लेकिन यदि 14 नवंबर तक पंजीकरण नहीं होगा तो बाद में उन्होंने मूल के साथ पूरा ब्याज भी देना होगा. उन्होंने बताया कि बकायदारों को एसएमएस और फोन कॉल के जरिये लगातार रिमाइंडर भेजा जा रहा है, ताकि वह समय के साथ अपना पंजीकरण कर लें.





