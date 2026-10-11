अगर बकाया है हाउस टैक्स तो 14 नवंबर तक करा ले पंजीकरण, इस स्कीम का मिलेगा फायदा!
नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 10:16 PM IST
वाराणसी : अगर आपने अब तक अपने मकान का बकाया टैक्स जमा नहीं किया है, तो अब सावधान हो जाइए. जी हां, नगर निगम अब बकायदाओं को रियायत नहीं देगा, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उपभोक्ता ओटीएस का लाभ उठाने के लिए 14 नवंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं.
15 नवंबर तक है आखिरी तिथि : नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि ओटीएस का लाभ उठाने के लिए सभी लोग 14 नवंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं. इसके बाद मोहलत नहीं दी जाएगी. उन्होंने बताया कि यदि भवन मालिक 14 नवंबर तक अपना पंजीकरण कर लेंगे तो उन्हें 31 दिसंबर तक टैक्स जमा करने की छूट दी जाएगी. लेकिन यदि 14 नवंबर तक पंजीकरण नहीं होगा तो बाद में उन्होंने मूल के साथ पूरा ब्याज भी देना होगा. उन्होंने बताया कि बकायदारों को एसएमएस और फोन कॉल के जरिये लगातार रिमाइंडर भेजा जा रहा है, ताकि वह समय के साथ अपना पंजीकरण कर लें.
उन्होंने बताया कि छूट के बावजूद भी बहुत सारे लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं, लेकिन सभी बकायदारों को यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर वह कर को नहीं जमा करेंगे तो उनके खिलाफ नोटिस जारी की जाएगी और उनके मकान व संपत्ति के कुर्की की भी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में नगर निगम सभी बकायदारों से यह आग्रह कर रहा है कि वह समय रहते ही ओटीएस पर पंजीकरण करके ब्याज के छूट का लाभ उठाएं और अपना मूलधन जमा करके नगर निगम के टैक्स से मुक्ति पाए. उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में नगर क्षेत्र के 97872 भवनों पर करीब 294 करोड़ रुपये बकाया है.
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