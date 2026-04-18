UP Board के रिजल्ट को लेकर हो रही घबराहट तो ऐसे बढ़ाएं आत्मविश्वास, मनोवैज्ञानिकों से लीजिए खास TIPS
यूपी के छात्रों के लिए मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की अनोखी पहल, आज ले सकते हैं खास मदद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 9:54 AM IST|
Updated : April 18, 2026 at 10:20 AM IST
मेरठ: यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है. रिजल्ट को लेकर कई स्टूडेंट काफी चिंतित है. तरह-तरह के विचार उन्हें विचलित कर रहे हैं. ऐसे में यूपी के छात्रों की मदद के लिए मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र ने अनूठी पहल की है. आप इस केंद्र के विशेषज्ञों से सीधे जुड़कर अपनी चिंता से मुक्ति पा सकते हैं. चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में.
सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट जारी हो चुके हैं. अब बारी है यूपी बोर्ड के रिजल्ट की. इस बार यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने से पहले स्टूडेंट तरह-तरह की मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं. ऐसे में इन स्टूडेंट की मदद के लिए मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र आगे आया है. केंद्र की ओर से ऐसे स्टूडेंट की मदद के लिए वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है. आज इस वेबिनार का अंतिम दिन है. इस वेबिनार से जुड़कर स्टूडेंट्स अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं.
कैसे जुड़ सकते हैं वेबिनार से: इस वेबिनार से जुड़ने के लिए आपको जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करना होगा. हर मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की ओर से डीआईओएस को इस वेबिनार की लिंक भेजी गई है. स्टूडेंट डीआईओएस से लिंक लेकर इस वेबिनार से सीधे जुड़ सकते हैं. इस वेबिनार के जरिए स्टूडेंट्स की तमाम समस्याओं का जवाब विशेषज्ञ देंगे. इस वेबिनार का आयोजन दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक होगा. इसके अलावा आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से भी इस लिंक के लिए संपर्क कर सकते हैं.
कैसा समाधान मिलेगा: मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मनीषा तेवतिया ने बताया कि बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स, परिजन और टीचर्स वेविनार से जुड़ सकते हैं. मनीषा तेवतिया बताती हैं कि जिन बच्चों का रिजल्ट आने वाला है उन्हें कई बार टेंशन इंजाइटी या घबराहट या किसी तरह की परेशानी महसूस हो रही है तो वह जरूर इस वेबिनार से जुड़ें. उनकी हर परेशानी दूर करने की कोशिश की जाएगी. इसके अलावा मोबाइल से भी संपर्क किया जा सकता है. मनोविज्ञान केंद्र के मनोवैज्ञानिक शिवराज सिंह कहते हैं कि सिर्फ यूपी बोर्ड के बच्चे ही नहीं बल्कि वह चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हो बाकी स्टूडेंटस भी चाहें तो संपर्क कर सकते हैं या फिर केंद्र पर आकर सलाह ले सकते हैं.
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