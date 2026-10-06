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अन्नदाता ख़ास वैज्ञानिक तकनीक से करें रबी फसल की तैयारी, हो जाएंगे मालामाल !

किसान धान और गन्ना काटने के बाद गेहूं से आय दोगुनी करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से तैयारी शुरू करें. ( ETV Bharat )

मेरठ: आगामी दिनों में प्रदेश सहित देशभर में किसान गेहूं की बुवाई करेंगे. किसान परम्परागत तरीके से खेती आमतौर पर करते भी हैं, लेकिन अगर कुछ बातों पर गौर कर लें, तो वे न सिर्फ अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, बल्कि खेती किसानी में खर्च भी कम हो सकता है और उत्पादन भी बढ़ जाएगा. इसके साथ ही दूसरी फसल भी किसान ले सकेंगे. आइए जानते हैं कि आखिर कौन से वे तरीके हैं, जब आगामी दिनों में किसान धान काटने के बाद और गन्ना काटने के बाद गेहूं के लिए अपनी तैयारी शुरू करेगा, तो क्या ऐसा किया जाए, जिससे आय दोगुनी हो जाए.

इसकी कई वज़ह भी हैं. जैसे कि शरदकाल का जो मौसम है. विशेष रूप से नवंबर से फरवरी तक का यह सुषुप्तावस्था का समय फसल के लिए होता है. इस समय अवधि में गन्ना बेहद ही धीमी गति से बढ़ता है. ऐसे में जो बीच में गन्ने के खेत में गैप है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

इसी प्रकार मटर और सरसों की खेती भी गन्ने में की जा सकती है. ऐसी स्थिति में मटर, मसूर और चना की खेती गन्ने में की जा सकती है.

किसान भाई साइंटफिक तरीके से कर सकेंगे बंपर पैदावार. (ईटीवी भारत)

शरदकालीन जो गन्ना है, हालांकि यहां कम उगाया जाता है, जो गन्ना विभाग का आंकड़ा है. उस आंकड़े के मुताबिक दस हजार हेक्टेयर भूमि पर शरद कालीन सीजन में भी गन्ने की खेती की जाती है. ऐसे में जो भी किसान गन्ने की फसल लगाने का मन बना रहे हैं, तो वे शरद कालीन गन्ने में दलहन और तिलहन को आसानी से समाहित करके खेती कर सकते हैं. जो किसान शरद कालीन सीजन में गन्ना लगाने का प्लान कर रहे हैं, वे सरसों की खेती भी गन्ने की फसल लगाने के साथ साथ कर सकते हैं.

मेरठ जिले का जिक्र करते हुए जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार कहते हैं कि यहां एक लाख 54 हजार हेक्टेयर एरिया में गन्ने की खेती की जाती है.

मेरठ में होती है एक 1.54 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती, जानें टिप्स

किसान भाई साइंटफिक तरीके से कर सकेंगे बंपर पैदावार. (ईटीवी भारत)

इसी प्रकार अगर किसान बम्पर कमाई और उत्पादन चाहते हैं तो वे दलहन और तिलहन की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं. इस विधि में दो लाइन में दलहन यानी मसूर और फिर दो लाइन में तिलहन यानी सरसों उगाई जा सकती है.

इसके अलावा गेहूं के साथ में मसूर और मटर की खेती की जा सकती है ये भी वैज्ञानिक तरीका है. गेहूं के साथ अगर मटर या मसूर की सहफसली खेती करें, तो यहां सबसे उत्तम जो फॉर्मूला है उसमें चार लाइन गेहूं की और फिर एक लाइन मटर या मसूर की बुबाई की जा सकती है.

ऐसे में गेहूं की कटाई में भी समस्या आती है वहीं गेहूं की फसल में सरसों के कारण से अधिक बीमारी लगने की संभावना रहती है, लेकिन वैज्ञानिक तकनीक को अपना कर खेती करें 9 लाइन गेंहू की और फिर एक लाइन में सरसों की खेती करें, तो ये सहफसली खेती का वैज्ञानिक तरीका है.

किसान भाई साइंटफिक तरीके से कर सकेंगे बंपर पैदावार. (ईटीवी भारत)

पहले से भी किसान इस प्रकार से हालांकि खेती करते रहे हैं, पहले किसान मिक्स खेती करते रहे हैं. वह अच्छा तरीका नहीं है. पहले किसान छिटकवां बीज खेत में डालकर खेती करते थे, अब भी बहुत से किसान करते हैं जो कि अच्छा तरीका खेती का नहीं है.

इस प्रकार से खेती करने के लिए बहुत ही वैज्ञानिक तरीका उपलब्ध है. यहां 9 अनुपात 1 (9:1) का अनुपात बनाया जाता है. इस प्रकार गेहूं के साथ सरसों की खेती करते हैं तो विशेष रूप से खेत में 9 लाइन में गेहूं और फिर एक लाइन में सरसों की खेती करते हैं, यानी बुवाई करते हैं.

इसके लिए किसान के पास कई विकल्प हैं. इसमें पहला विकल्प सहफसली में गेहूं के साथ दलहनी फसलों की खेती की जा सकती है. या गेहू की फसलों के साथ तिलहनी फसलों की खेती की जा सकती हैं. या फिर दलहनी और तिलहनी फसलों की आपस में सहफसली खेती की जा सकती है.

जहां तक रबी के सीज़न में कम लागत में अधिक उत्पादन और आय की बात है, तो रबी के सीज़न में मुख्य रूप से गेहूं की फसल होती है. इसी प्रकार से दलहनी फसलों में मुख्य रूप से मटर, मसूर और चना की खेती की जाती है और तिलहनी फसलों में सरसों ओर तुरिया की खेती की जाती है.

रबी फसल में आय दोगुनी करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से तैयारी शुरू करें. (ETV Bharat)

ईटीवी भारत ने इस बारे में मेरठ जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार से बात की. वह आगामी फसल बुवाई को लेकर पूरी वैज्ञानिक विधि को सिलसिलेवार बताते हैं.

किसान भाई साइंटफिक तरीके से कर सकेंगे बंपर पैदावार. (ईटीवी भारत)

जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार बताते हैं कि उस रिक्त स्थान पर किसान सहफसली खेती ले सकता है.

अगर ऐसे में किसान ट्रेंच विधि से गन्ना लगाता है तो लगभग 120 सेंटीमीटर का गैप रहता है. उस गैप (रिक्त पड़ी भूमि) का प्रयोग करके किसान सहफसली खेती कर सकता है. किसान इन बताई गई फसलों को सहफ़सली खेती के तौर पर कर सकता है.

जिस तरह से वर्तमान समय में खेती में जोखिम बढ़ रहा है, इस तरह से खेती में जोखिम भी कम होगा, लागत में भी कमी आएगी, क्योंकि किसान को अलग अलग फसल उगाने के लिए सभी ज़रूरी कार्य करने होंगे.

लेकिन अगर किसान इन विधियों को अपना कर खेती करें तो उनकी लागत भी न सिर्फ कम आएगी, कहने का मतलब है कि खेती में भी खर्च में कमी आएगी साथ ही खेत में मिट्टी की उर्वरक क्षमता में भी सुधार होगा.

किसान भाई साइंटफिक तरीके से कर सकेंगे बंपर पैदावार. (ईटीवी भारत)

यूपी सरकार का सहफसली पर जोर

यूपी सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है कि प्रदेश में सहफसली खेती को बढ़ावा दिया जाए.

इसलिए किसान को दो तरह से बीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं. जिनमें 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं. वहीं किसानों को फ्री मिनी किट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं. जिनमें सरसों की मिनी किट, तोरिया, मसूर, मटर की मिनी किट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

ये बीज की मिनी किट प्रदेश भर में तमाम कृषि विभाग के राजकीय कृषि बीज भंडारों पर उपलब्ध है. किसान कृषि विभाग के पोर्टल से बीज की ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं.

उसके बाद में कृषि विभाग के जो गोदाम हैं, वहां से निशुल्क अलग अलग बीज की मिनी बीज भी ले सकते हैं, अगर अनुदान पर बीज प्राप्त करना चाहते हैं तो अनुदान पर भी बीज प्राप्त कर सकते हैं.

किसान भाई साइंटफिक तरीके से कर सकेंगे बंपर पैदावार. (ईटीवी भारत)

सह फसली खेती से खेत के मिट्टी की बढ़ती है उर्वरा शक्ति

सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक आर एस सेंगर बताते हैं कि सहफसली खेती अगर किसान करते हैं, तो उससे खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है. क्योंकि जो दलहनी फसलें हैं, वे वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन जमीन में कर देती हैं. क्योंकि उनकी जड़ों में गाँठ होती हैं, उनमें एक वैक्टीरिया रहता है, वह वैक्टीरिया उन गांठों में नाइट्रोजन फिक्स करता रहता है.

यूरिया कम लगता है, फसल की लागत बचती है

राजीव कुमार कहते हैं कि जब फसल काट ली जाती है तो उन जड़ों में नाइट्रोजन रह जाती है और वह गांठें जब खेत में अगली फसल के लिए पानी भरा जाता है. किसानों की भाषा में जब खेत का पलेवा किया जाता है, तो वे जड़ें गल जाती हैं. और उनसे उस खेत को नाइट्रोजन मिल जाता जाता है.

5 से 30 नवंबर तक गेहूं की करें बुवाई

इस प्रकार से वर्तमान फसल में और आगामी फसल में जब बाहर से फर्टिलाइज़र लेते हैं, तो खेत में नाइट्रोजन की उपलब्धता होने की वज़ह से बाहर से उसको हम कम कर सकते हैं. इस प्रकार निश्चित रूप से जब हम कम यूरिया फसल में लगाएंगे तो किसान की लागत भी कम होगी. साथ ही फसल की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी.

गन्ने की जब कटाई करते हैं तो क्योंकि गन्ने की कटाई अक्टूबर माह में होती है, तो ऐसे में जब किसान गेहूं की बुवाई करते हैं, तो उसके लिए जो सही समय नवंबर माह है. 5 नवंबर से 30 नवंबर तक गेहूं की बुवाई शुरू कर सकते हैं.

गन्ना बेल्ट के मेरठ सहित अन्य जिलों में भी गन्ने की बम्पर खेती होती है, तो ऐसे में दिसंबर तक भी यहां गेहूं की बुवाई चलती रहती है. ऐसे में 15 से 20 दिन का समय किसान के पास बचता है, जब किसान धान की कटाई करते हैं या गन्ने की कटाई करते हैं और खेत बीच में खाली रह पाता है.

ऐसे में गेहूं की बुवाई करने के लिए जो समय बचता है, तो उस समय अवधि में किसान अपने खेत की पावर बढ़ाने के लिए किसानों को मिट्टी पलट हल से अपने खेत को जोतना चाहिए.

किसान भाई साइंटफिक तरीके से कर सकेंगे बंपर पैदावार. (ईटीवी भारत)

पावर जेनरेटिड एमबीम्प्लॉयर मिट्टी पलट हल लाभकारी

ऐसे में, जो पावर जेनरेटिड एमबीम्प्लॉयर मिट्टी पलट हल (Mouldboard Plough या MB Plough) हैं, वे भी किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान पर कृषि विभाग के द्वारा प्रदेश भर में काफी संख्या में दिये गए हैं.

ये MB PLOUGH यंत्र गन्ना समितियों, सहकारी समितियों, ग्राम पंचायत हैं उनको भी विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए हुए हैं.

किसान खेत में न जलाएं अवशेष, यूरिया छिड़क कर पलेवा करें

किसानों को वहां से भी बेहद न्यूनतम किराए पर ये मिल जाते हैं. ऐसे में किसान ट्रैक्टर चालित MB PLOUGH भी किराए पर लेकर उससे खेत की जुताई कराएं. यहां एक और महत्वपूर्ण बात किसानों को ध्यान देनी चाहिए कि आमतौर पर खेत में से धान की फसल उठने के बाद, या गन्ने की फसल कटने के बाद खेत में जो अवशेष होते हैं, किसान उन्हें जला देते हैं.

किसान भाई साइंटफिक तरीके से कर सकेंगे बंपर पैदावार. (ईटीवी भारत)

किसान ऐसा बिल्कुल न करें, बल्कि किसान उन्हें जलाएं नहीं बल्कि प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम की दर से यूरिया उसमें बिखेर दें और फिर खेत की पलेवा कर दें.

ऐसे में जब खेत में पानी भरेगा और यूरिया क्योंकि डाला गया है, तो वह जो फसल अवशेष होंगे वह सड़-गल जाएंगे. इस प्रकार खेत की मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी. ऐसे में जो किसान खेत में गोबर की खाद डालते हैं, वह भी कम डालनी पड़ेगी और जो किसान नहीं भी ड़ालते हैं, तो उन्हें वह भी नहीं डालनी पड़ेगी. इस तरह से खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाएगी, अपने आप वह फसल अवशेष भी खेत में बेहतरीन खाद में तब्दील हो जाएंगे. अगली जब फसल होगी तो वह भी शानदार होगी.

कृषि विभाग के उपनिदेशक अश्वनी पटेल बताते हैं कि अगर किसान मटर, चना और मसूर की खेती करेंगे, तो इस तरीके से भी खेत में लागत भी कम लगती है, गन्ने की तुलना में इन फसलों में न सिर्फ उर्वरक की भी कम आवश्यकता पड़ती है, बल्कि पानी की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है. उसके बाद खेत की शक्ति भी बढ़ जाती है.