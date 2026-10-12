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कुट्टू का आटा खाकर किसी की जान गई तो अधिकारियों पर गिरेगी गाज, बंद पैकेट में ही बेचनी होगी

इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से तमाम सख्त निर्णय लिए गए थे. जिसमें पैकेट बंद कुट्टू का आटा बेचने पर जोर दिया गया था. साथ ही खुला कुट्टू का आटा बेचने पर रोक लगा दी गई थी. वर्तमान नवरात्रि को देखते हुए एफडीए यानी खाद्य एवं औषधि प्रशासन अलर्ट हो रहा है. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि अगर जनहानि हुई तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी.

कुट्टू का आटा पर एफडीए कस रहा शिकंजा (वीडियो- ETV Bharat)

कुट्टू और सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल करते हैं व्रती: दरअसल, 11 अक्टूबर से नवरात्रि के पर्व की शुरुआत हो गई है. इसके बाद से ही जहां एक ओर मंदिरों में माता की आराधना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर बाजारों में खरीदारी को लेकर भी लोग बाजारों में उमड़े हुए हैं. नवरात्रि पर व्रत रखने वाले व्रती फलों के साथ ही कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं.

परचून की दुकान में खरीदार (फोटो- ETV Bharat)

त्योहारी सीजम में मिलावटखोर हो जाते हैं एक्टिव: यही वजह है कि त्योहारी सीजन में मिलावट खोरी भी काफी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं. जिसका असर इसी साल 2025 में सबसे ज्यादा देखने को मिला. क्योंकि, साल 2025 के मार्च महीने में आए नवरात्रों के समय में कुट्टू का आटा खाने वाले तमाम लोग बीमार हो गए थे. इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से तमाम दुकानों और प्रतिष्ठानों में छापेमारी की कार्रवाई की गई थी, उस दौरान बड़ी संख्या में कुट्टू का आटा नष्ट किया गया था.

देहरादून में परचून की दुकान (फोटो- ETV Bharat)

खुले में कुट्टू का आटा बेचने पर पाबंदी: इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग में इस बाबत भी निर्णय लिया था कि अब खुला कुट्टू का आटा नहीं बेचा जाएगा. बल्कि, पैकेट बंद आटे की बिक्री ही दुकानों पर की जाएगी. जिसका असर बाजारों में देखने को मिल रहा है. वर्तमान समय में बाजारों में कुट्टू का आटा सील पैक बाजारों में बेचा जा रहा है, लेकिन इसी साल 2025 में तमाम दुकानदारों पर हुई कार्रवाई के बाद बेहद कम दुकानों पर ही कुट्टू का आटा बेचा जा रहा है.

खाद्य एवं औषधि प्रशासन अलर्ट (फोटो- ETV Bharat)

पैकेट बंद आटा होने की वजह से टेंशन फ्री महसूस कर रहे दुकानदार: कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं, जो साबूत कुट्टू भी बेच रहे हैं. ताकि, ग्राहक खुद उसको पिसवा कर इस्तेमाल कर सकें. पिछले साल तक दुकानों पर कुट्टू का आटा 160 रुपए किलो तक मिल रहा था, जो वर्तमान समय में 180 रुपए किलो बिक रहा है. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए दुकानदार राजेश अग्रवाल ने कहा कि,