'हिजाब मामले पर गंदी राजनीति करने वाले लोग ठीक नहीं..' नीतीश के समर्थन में आए आईपी गुप्ता

आईपी गुप्ता, विधायक, इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी ( Etv Bharat )

पटना : बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान सीएम नीतीश द्वारा मंच से महिला का बुर्का हटाने की कोशिश मामले पर इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी के विधायक आई पी गुप्ता ने बचाव किया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है और न ही उनकी मंशा खराब थी. इस मामले में राजनीति करना ठीक नहीं है. ''मुख्यमंत्री जी ने जो किया वो जानबूझकर नहीं किया ना ही उनकी कोई खराब मंशा थी ये बात सभी लोग जानते है. अब इस पर राजनीति करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है. क्योंकि अभ्यर्थी जो थे उन्होंने भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा कहीं से भी गलत नहीं था.'' - आईपी गुप्ता, अध्यक्ष, इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी आईपी गुप्ता, अध्यक्ष, इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी (ETV Bharat) वहीं आईपी गुप्ता ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इस मामले में केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो कहीं से भी ठीक नहीं है. वहीं, उन्होंने हिजाब मामले को लेकर भी अपनी बातें कही. आईपी गुप्ता ने साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई.