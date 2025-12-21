ETV Bharat / state

'हिजाब मामले पर गंदी राजनीति करने वाले लोग ठीक नहीं..' नीतीश के समर्थन में आए आईपी गुप्ता

इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के विधायक आईपी गुप्ता ने 'हिजाब विवाद' सीएम नीतीश का समर्थन किया है.

Etv Bharat
आईपी गुप्ता, विधायक, इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 21, 2025 at 1:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान सीएम नीतीश द्वारा मंच से महिला का बुर्का हटाने की कोशिश मामले पर इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी के विधायक आई पी गुप्ता ने बचाव किया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है और न ही उनकी मंशा खराब थी. इस मामले में राजनीति करना ठीक नहीं है.

''मुख्यमंत्री जी ने जो किया वो जानबूझकर नहीं किया ना ही उनकी कोई खराब मंशा थी ये बात सभी लोग जानते है. अब इस पर राजनीति करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है. क्योंकि अभ्यर्थी जो थे उन्होंने भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा कहीं से भी गलत नहीं था.'' - आईपी गुप्ता, अध्यक्ष, इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी

आईपी गुप्ता, अध्यक्ष, इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी (ETV Bharat)

वहीं आईपी गुप्ता ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इस मामले में केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो कहीं से भी ठीक नहीं है. वहीं, उन्होंने हिजाब मामले को लेकर भी अपनी बातें कही. आईपी गुप्ता ने साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई.

''हिंदुत्व पर पूरे देश में भाजपा राजनीति करती है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कुछ बयान नहीं दे रहे हैं. आप समझ लीजिए कि किस तरह की राजनीति भाजपा के लोग कर रहे हैं.''- आईपी गुप्ता, अध्यक्ष, इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी

वहीं, उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद के बयान को लेकर भी आईपी गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जिस तरह हिजाब मामला पर वो बयान दिए हैं वो गलत है. बीजेपी को अपने ऐसे नेता पर कारवाई करनी चाहिए.

''भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि ऐसे लोगों को अपने गठबंधन से तुरंत बाहर करें, क्योंकि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है वह कहीं से भी उचित नहीं है. ऐसे बयान वीर को भारतीय जनता पार्टी कैसे बर्दाश्त कर रही है, यह हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे लोग समाज में विभेद पैदा कर राजनीति करते है. जो कि कहीं से भी उचित नहीं है.''- आईपी गुप्ता, अध्यक्ष, इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी

कुल मिलाकर देखे तो विपक्षी विधायक आई पी गुप्ता भी हिजाब मामले में राजनीति की बात कर रहे हैं. साफ-साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मंशा खराब नहीं थी ये बात बिहार की जनता भी जानती है. हिजाब मामले पर गंदी राजनीति करने वाले लोग ठीक नहीं हैं.

ये भी पढ़ें- कौन हैं IP गुप्ता, बिहार में राहुल-तेजस्वी के लिए 'IP गुप्ता' क्यों हो गए जरूरी?

TAGGED:

CM NITISH ON HIJAB CONTROVERSY
IEP MLA IP GUPTA
विधायक आईपी गुप्ता
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
HIJAB CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.