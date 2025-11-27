ETV Bharat / state

सुकमा में IED ब्लास्ट, महिला आरक्षक घायल, गोगुंडा पहाड़ी में सर्चिंग तेज

आईईडी ब्लास्ट में घायल महिला आरक्षक को हेलीकॉप्टर से रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है.

सुकमा में IED ब्लास्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 27, 2025 at 2:58 PM IST

5 Min Read
सुकमा: नक्सल प्रभावित दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले में आईईडी ब्लास्ट हुआ है. फूलबगडी थाना क्षेत्रांतर्गत गोगुंडा पहाड़ी में दोपहर लगभग 1:30 बजे हुए एक IED ब्लास्ट में जिला पुलिस बल की महिला आरक्षक घायल हो गईं.

IED ब्लास्ट में महिला आरक्षक घायल

आईईडी ब्लास्ट की घटना उस समय हुई जब सुरक्षा बल की टीम नियमित एरिया डॉमिनेशन ड्यूटी के लिए जंगल और पहाड़ी मार्ग पर रवाना हुई थी. अचानक हुए विस्फोट की चपेट में आने से महिला जवान के पैर में गंभीर चोटें आईं है. घटना के बाद सुरक्षा बलों ने तत्काल इलाके को अपने कब्जे में लिया और घायल जवान को सुरक्षित स्थान पर निकाला.

घायल आरक्षक रायपुर रेफर

घटना की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस बल और प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ. मौके पर मौजूद जवानों ने सबसे पहले घायल महिला आरक्षक को प्राथमिक उपचार दिया. बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर बुलाकर उन्हें रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है. रायपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है.

सघन सर्चिंग अभियान शुरू

आईईडी विस्फोट के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया है. अधिकारियों का मानना है कि माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इस विस्फोटक को पहले से ही रणनीतिक रूप से जंगल के मार्ग में लगाया था. सर्चिंग के दौरान आसपास के कई संवेदनशील स्थानों की जांच की जा रही है ताकि किसी अन्य विस्फोटक की संभावना को समाप्त किया जा सके.

घटना के बाद थाना फूलबगडी पुलिस ने माओवादियों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई शुरू करते हुए पूरे मामले की जांच तेज कर दी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से माओवादियों की गतिविधियों के संकेत मिले थे, जिसके बाद लगातार डॉमिनेशन ड्यूटी चल रही थी. जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी हालात पर करीबी नजर बनाए हुए हैं. घटना के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की जा रही है और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जैसे-जैसे जांच और सर्चिंग आगे बढ़ेगी, विस्तृत जानकारी अलग से जारी की जाएगी.

बस्तर में IED ब्लास्ट की बड़ी घटनाएं

10 नवंबर 2025: (सुकमा) आईईडी ब्लास्ट में बीडीएस टीम के 9 डॉग शहीद

10 नवंबर 2025: (सुकमा) आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का जवान घायल

13 अक्टूबर 2025: (बीजापुर) भोपालपट्नम में आईईडी ब्लास्ट, एसटीएफ जवान घायल

10 अक्टूबर 2025: (बीजापुर) IED विस्फोट में बच्चा घायल

4 अक्टूबर 2025: : (बीजापुर) मद्देड़ थाना क्षेत्र में IED विस्फोट, महिला नक्सली घायल.

29 सितंबर 2025: : (अबूझमाड़) भारी मात्रा में आईईडी बरामद, पांच विस्फोटकों को किया नष्ट.

29 सितंबर 2025: : (बीजापुर) 10 किलो का आईईडी बरामद.

30 अगस्त 2025: : (बीजापुर) गोरना और मनकेली के बीच 10 किलो का आईईडी बरामद.

18 अगस्त 2025: : (बीजापुर) आईईडी ब्लास्ट में जवान शहीद.

14 अगस्त 2025: : (बीजापुर) आईईडी ब्लास्ट में जवान जख्मी.

5 अगस्त 2025: : (बीजापुर) आईईडी ब्लास्ट में ग्रामीण घायल.

20 जुलाई 2025: : (बीजापुर) भोपालपट्टनम में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में एक नाबालिग घायल.

14 जुलाई 2025: : (बीजापुर) मद्देड़ थाना क्षेत्र में प्लांट बम पर पड़ा पैर, चार घायल.

2 जुलाई 2025: : (बीजापुर) जंगल में पुटु बीनने के लिए गया ग्रामीण प्रेशर आईईडी की चपेट में आया.

9 जून 2025: : (सुकमा) आईईडी ब्लास्ट में ASP शहीद.

30 मई 2025: (बीजापुर) मद्देड़ नेशनल पार्क में आईईडी ब्लास्ट, 3 ग्रामीण घायल.

6 मई 2025: (बीजापुर) IED ब्लास्ट में CRPF अधिकारी घायल.

26 अप्रैल 2025: (बीजापुर) डीआरजी का जवान IED ब्लास्ट की चपेट में आया.

21 अप्रैल 2025: (बीजापुर) IED ब्लास्ट, सीएएफ जवान शहीद.

9 अप्रैल 2025: (बीजापुर) IED ब्लास्ट, CRPF जवान घायल.

7 अप्रैल 2025: (अबूझमाड़) जंगल में IED ब्लास्ट, एक ग्रामीण घायल.

4 अप्रैल 2025: (नारायणपुर) नक्सलियों का आईईडी ब्लास्ट, 1 की मौत, एक घायल.

30 मार्च 2025: (बीजापुर) नक्सल एनकाउंटर के दूसरे दिन IED ब्लास्ट, महिला की मौत.

28 मार्च 2025: (नारायणपुर) आईईडी ब्लास्ट, बस्तर फाइटर्स का जवान घायल. बीजापुर के चेरपाल पालनार में 45 किलो का IED बरामद.

23 मार्च 2025: (बीजापुर) एसटीएफ की गाड़ी IED ब्लास्ट की चपेट में 2 जवान घायल.

20 मार्च 2025: (बीजापुर) गंगलूर के कुरचोली और भीमाराम 3 आईईडी बरामद. अबूझमाड़ में आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान घायल.

7 मार्च 2025: (नारायणपुर) आईईडी ब्लास्ट, मजदूर की मौत, एक घायल.

21 फरवरी 2025: (अबूझमाड़) आईईडी ब्लास्ट, डीआरजी जवान घायल.

15 फरवरी 2025: (बीजापुर) IED ब्लास्ट, जवान घायल.

जनवरी 2025: (नारायणपुर) आईईडी विस्फोट में बीएसएफ के 2 जवान घायल.

16 जनवरी 2025: (बीजापुर) आईईडी विस्फोट, दो कोबरा कमांडो घायल.

12 जनवरी 2025: (सुकमा) आईईडी ब्लास्ट में 10 वर्षीय बच्ची घायल, बीजापुर आईईडी की चपेट में दो पुलिसकर्मी घायल.

10 जनवरी 2025: (नारायणपुर) ओरछा में प्रेशर आईईडी विस्फोट की दो घटनाएं, ग्रामीण की मौत, तीन घायल.

06 जनवरी 2025: (बीजापुर) जिले में एक वाहन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया, 8 जवान शहीद, ड्राइवर की मौत.

3 जनवरी 2025: नक्सली के लगाए आईईडी की चपेट में आने से डीआरजी के 3 जवान घायल

