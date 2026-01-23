ETV Bharat / state

लंकापल्ली जंगल में प्रेशर IED विस्फोट, ग्रामीण गंभीर रूप से घायल, 7 किलोमीटर लंगड़ाकर बचाई जान

एएसपी चंद्रकांत गवर्णा ने बताया कि नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आने से ग्रामीण घायल हो गया. उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद बीजापुर जिला मुख्यालय लाया गया, जहां इलाज जारी है.

बीजापुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में आईईडी की चपेट में आकर एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया है. ईंलमिडी थाना क्षेत्र के लंकापल्ली गांव के जंगल में गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे की यह घटना है. घायल ग्रामीण की पहचान लंकापल्ली गांव के निवासी राज मोडियामी (30 वर्ष) के रूप में हुई है.

कब और कैसे आईईडी की चपेट में आया ग्रामीण

राज मोडियामी रोजमर्रा के काम से जंगल की ओर जा रहा था. इसी दौरान जंगल के भीतर चलते समय अचानक तेज धमाका हुआ. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि राज मोडियामी के दाहिने पैर की एड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. धमाके के बाद वे जमीन पर गिर पड़े और काफी देर तक सदमे में रहे. आसपास कोई मौजूद नहीं होने के कारण तत्काल मदद नहीं मिल सकी.

घायल होने के बाद भी दिखाया साहस

गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद राज मोडियामी ने साहस दिखाया और टूटे पैर के सहारे ही जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया. वह करीब 7 किलोमीटर तक लंगड़ाते हुए पैदल चला और किसी तरह जंगल से बाहर पहुंचा. रास्ते में उन्हें असहनीय दर्द और कमजोरी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी.

ग्रामीणों ने पहुंचाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

जंगल से बाहर निकलने के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने घायल अवस्था में राज मोडियामी को देखा. इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें ईलमिडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया.

बीजापुर जिला अस्पताल रेफर

चिकित्सकों ने राज मोडियामी की हालत को गंभीर बताया और बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल बीजापुर रेफर कर दिया. फिलहाल जिला अस्पताल में उनका इलाज जारी है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है.