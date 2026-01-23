ETV Bharat / state

लंकापल्ली जंगल में प्रेशर IED विस्फोट, ग्रामीण गंभीर रूप से घायल, 7 किलोमीटर लंगड़ाकर बचाई जान

जंगल से बाहर आए घायल शख्स को ग्रामीणों ने तुंरत अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल इलाज जारी है.

IED BLAST BIJAPUR
बीजापुर ब्लास्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 23, 2026 at 1:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में आईईडी की चपेट में आकर एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया है. ईंलमिडी थाना क्षेत्र के लंकापल्ली गांव के जंगल में गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे की यह घटना है. घायल ग्रामीण की पहचान लंकापल्ली गांव के निवासी राज मोडियामी (30 वर्ष) के रूप में हुई है.

"नक्सलियों की कारयराना करतूत की चपेट में आ रहे ग्रामीण"

एएसपी चंद्रकांत गवर्णा ने बताया कि नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आने से ग्रामीण घायल हो गया. उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद बीजापुर जिला मुख्यालय लाया गया, जहां इलाज जारी है.

कब और कैसे आईईडी की चपेट में आया ग्रामीण

राज मोडियामी रोजमर्रा के काम से जंगल की ओर जा रहा था. इसी दौरान जंगल के भीतर चलते समय अचानक तेज धमाका हुआ. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि राज मोडियामी के दाहिने पैर की एड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. धमाके के बाद वे जमीन पर गिर पड़े और काफी देर तक सदमे में रहे. आसपास कोई मौजूद नहीं होने के कारण तत्काल मदद नहीं मिल सकी.

घायल होने के बाद भी दिखाया साहस

गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद राज मोडियामी ने साहस दिखाया और टूटे पैर के सहारे ही जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया. वह करीब 7 किलोमीटर तक लंगड़ाते हुए पैदल चला और किसी तरह जंगल से बाहर पहुंचा. रास्ते में उन्हें असहनीय दर्द और कमजोरी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी.

ग्रामीणों ने पहुंचाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

जंगल से बाहर निकलने के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने घायल अवस्था में राज मोडियामी को देखा. इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें ईलमिडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया.

बीजापुर जिला अस्पताल रेफर

चिकित्सकों ने राज मोडियामी की हालत को गंभीर बताया और बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल बीजापुर रेफर कर दिया. फिलहाल जिला अस्पताल में उनका इलाज जारी है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है.

पंचायत भवन में लग रही क्लास, जर्जर स्कूल की नही हुई मरम्मत, ग्रामीणों ने लगाए ध्यान नहीं देने के आरोप
8 लाख कर्मचारी अधिकारी, 9 बैंक यूनियन की हड़ताल, सप्ताह में पांच दिवस बैंकिंग प्रणाली लागू करने की मांग

TAGGED:

PRESSURE IED EXPLODES
लंकापल्ली जंगल
आईईडी विस्फोट बीजापुर
LANKAPALLI FOREST
IED BLAST BIJAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.