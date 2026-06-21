सेना की मदद से निष्क्रिय किया गया मोर्टार सेल; 10 दिन पहले कानपुर देहात के नाले में मिला था
धमाका इतनी तेज हुआ कि दूर-दूर तक खड़ी गाड़िया तक हिल गईं. इस दौरान सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 9:33 AM IST
कानपुर देहात: जिले के गजनेर थाना क्षेत्र में जसवापुर गांव में मिले मोर्टार सेल को सेना की मदद से निष्क्रिय किया गया. गांव स्थित नोन नदी के पास बने तालाब में बीते दिनों मिले मोर्टार सेल बम को शनिवार को सेना और बम निरोधक दस्ते की मदद से अकबराबाद स्थित फायरिंग बट ले जाकर करीब 40 फिर गड्ढे में रखकर निष्क्रिय किया गया.
धमाका इतनी तेज हुआ कि दूर-दूर तक खड़ी गाड़िया तक हिल गईं. हालांकि, इस बम को निष्क्रिय करने के दौरान सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा गया. गजनेर थाना क्षेत्र के जसवापुर गांव से निकल रही नोन नदी के पास बने तालाब में 10 जून को गांव के ही कुछ लोग मछली पकड़ने गए हुए थे.
तभी मछली पकड़ने के दौरान मछुवारों को कीचड़ में मिसाइल जैसा कुछ उपकरण दिखाई दिया. इसके बाद उस मिसाइल जैसे उपकरण को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई. इसके साथ ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ते की मदद से उसको अपने कब्जे में ले लिया और उस मोर्टार सेल को विशेष सुरक्षा बॉक्स में सील करके गजनेर थाने में सुरक्षित रख दिया गया. इसकी जानकारी सेना को दी गई.
लगभग 10 दिन बाद कैप्टन अभिनव सक्सेना के नेतृत्व में लखनऊ हेड कमान की बम निरोधक टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद पुलिस और सेना की संयुक्त निगरानी में मोर्टार सेल को मूसानगर के अकबराबाद स्थित फायरिंग बट ले जाया गया.
वहां लगभग 40 फीट गहरी सुरक्षित जगह पर आईईडी के साथ रखकर उसे निष्क्रिय कर दिया गया. धमाका इतना जोरदार था कि विस्फोट करने के स्थान से 300 मीटर दूर खड़े सेना और पुलिस के खड़े वाहन पूरी तरह से हिल गए.
अपर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रसाद ने बताया कि लखनऊ से आए मेजर और उनकी टीम और बम निरोधक दस्ते की मदद से मोर्टार सेल को मूसानगर के अकबराबाद स्थित फायरिंग बट ले जाकर वहां लगभग 40 फीट गहरी सुरक्षित जगह पर आईईडी के साथ रखकर उसे निष्क्रिय कर दिया गया. यह मोर्टार सेल नाले तक कैसे पहुंचा और इसे वहां कौन ले गया. पुलिस और सेना की एजेंसियां जांच में जुटी हुई है.
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