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रायबरेली में IDTR सेंटर के 12 कर्मचारियों को 16 माह से नहीं मिला वेतन, काम छोड़ने को मजबूर

12 कर्मचारियों को 6 महीने से नहीं मिली सैलरी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली : इंस्टीट्यूट आफ ड्राइविंग ट्रेंनिंग एंड रिसर्च (IDTR) संस्थान में काम करने वाले 12 कर्मचारियों को 16 महीने से मानदेय नहीं मिला है. लगातार काम करने के बावजूद भुगतान न होने से कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. हालात यही रहे तो प्रदेश का यह महत्वपूर्ण संस्थान जल्द ही बंद होने की कगार पर पहुंच सकता है. संस्थान की ओर से परिवहन विभाग के अधिकारियों को भेजे गए पत्र इसकी बदहाली की कहानी बयां कर रहे हैं. 10 जुलाई 2026 को परिवहन आयुक्त को भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा गया कि IDTR रायबरेली में कार्यालय समस्त कर्मचारियों का मानदेय 14 माह से लंबित है. पत्र में कर्मचारियों की आर्थिक तंगी परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने में असमर्थता और मानसिक परेशानी का भी उल्लेख किया गया है. सैलरी नहीं मिलने से कर्मचारी परेशान. (Video Credit; ETV Bharat) इससे पहले भी मानदेय के भुगतान के लिए कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन भुगतान की कार्रवाई नहीं हो पाई. यह पत्र जुलाई में भेजा गया था और अब अगस्त महीना बीतने को है. यानी की 16 महीने होने जा रहे हैं. कर्मचारियों को मानदेय नसीब नहीं हुआ. इससे भी गंभीर बात यह है कि अक्टूबर 2025 में ही संस्थान के कर्मचारियों की ओर से 6 माह के लंबित मानदेय की भुगतान की मांग की गई थी. 29 अक्टूबर 2025 के पत्र में मई 2025 से अक्टूबर 2025 तक के 6 माह के मानदेय का भुगतान करने का अनुरोध किया गया था. इसके बाद भी समस्या का स्थाई समाधान नहीं हुआ. संस्थान की प्रधानाचार्य बबीता वैश्य ने बताया कि उनकी ओर से परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजे गए पत्रों में कर्मचारियों की परेशानी को गंभीरता से लेने और तत्काल आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई. पत्रों की प्रति जिलाधिकारी रायबरेली को भी भेजी गई.