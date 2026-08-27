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रायबरेली में IDTR सेंटर के 12 कर्मचारियों को 16 माह से नहीं मिला वेतन, काम छोड़ने को मजबूर

परिवहन विभाग के अधिकारियों को कई बार पत्र लिखा गया है. डीएम ने भुगतान कराने का आश्वासन दिया है.

12 कर्मचारियों को 6 महीने से नहीं मिली सैलरी.
12 कर्मचारियों को 6 महीने से नहीं मिली सैलरी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 5:35 PM IST

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रायबरेली : इंस्टीट्यूट आफ ड्राइविंग ट्रेंनिंग एंड रिसर्च (IDTR) संस्थान में काम करने वाले 12 कर्मचारियों को 16 महीने से मानदेय नहीं मिला है. लगातार काम करने के बावजूद भुगतान न होने से कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. हालात यही रहे तो प्रदेश का यह महत्वपूर्ण संस्थान जल्द ही बंद होने की कगार पर पहुंच सकता है.

संस्थान की ओर से परिवहन विभाग के अधिकारियों को भेजे गए पत्र इसकी बदहाली की कहानी बयां कर रहे हैं. 10 जुलाई 2026 को परिवहन आयुक्त को भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा गया कि IDTR रायबरेली में कार्यालय समस्त कर्मचारियों का मानदेय 14 माह से लंबित है. पत्र में कर्मचारियों की आर्थिक तंगी परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने में असमर्थता और मानसिक परेशानी का भी उल्लेख किया गया है.

सैलरी नहीं मिलने से कर्मचारी परेशान. (Video Credit; ETV Bharat)

इससे पहले भी मानदेय के भुगतान के लिए कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन भुगतान की कार्रवाई नहीं हो पाई. यह पत्र जुलाई में भेजा गया था और अब अगस्त महीना बीतने को है. यानी की 16 महीने होने जा रहे हैं. कर्मचारियों को मानदेय नसीब नहीं हुआ. इससे भी गंभीर बात यह है कि अक्टूबर 2025 में ही संस्थान के कर्मचारियों की ओर से 6 माह के लंबित मानदेय की भुगतान की मांग की गई थी.

29 अक्टूबर 2025 के पत्र में मई 2025 से अक्टूबर 2025 तक के 6 माह के मानदेय का भुगतान करने का अनुरोध किया गया था. इसके बाद भी समस्या का स्थाई समाधान नहीं हुआ. संस्थान की प्रधानाचार्य बबीता वैश्य ने बताया कि उनकी ओर से परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजे गए पत्रों में कर्मचारियों की परेशानी को गंभीरता से लेने और तत्काल आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई. पत्रों की प्रति जिलाधिकारी रायबरेली को भी भेजी गई.

इंस्ट्रक्टर सिम्युलेटर के पद पर कार्यरत नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि मानदेय न मिलने से आर्थिक तंगी में जीवन यापन कर रहे हैं. संस्थान में करीब एक दर्जन कर्मचारी काम कर रहे हैं. पिछले दिनों वे सभी परिवहन आयुक्त से मिले थे और अपनी समस्या से अवगत कराया था. उन्हें आश्वासन दिया गया था. जिलाधिकारी ने भी कुछ दिनों पहले यहां का दौरा किया था, साफ सफाई को लेकर निर्देश दिए थे और उनके मानदेय को लेकर पर शासन स्तर पर हल निकालने की बात कही थी.

ड्राइव टेक्नीशियन आदर्श तिवारी ने बताया कि IDTR पर एचएमवी और एलएमवी गाड़ियों को सीखाने का काम होता है. ड्राइविंग लाइसेंस के लिये जो यहां आते हैं उनका भी टेस्ट लिया जाता है. साल 2024 से यहां व्यवस्थित तरीके से काम हो रहा है. हेवी लाइसेंस बनाने और ड्राइविंग का टेस्ट भी होता है. अभी फंड की कमी के कारण डीजल, बिजली, इंटरनेट सेवा नहीं बाधित हो रही है. अभी तक लगभग 200 से 250 स्किलफुल ड्राइवर यहां प्रशिक्षण ले चुके हैं. कर्मचारियों अब काम छोड़ने की बात कह रहे हैं.

एडमिन और कमेटी सचिव अरविंद यादव ने बताया कि जिलाधिकारी सरनीत कौर ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही उचित हल निकलेगा और कर्मचारियों के लंबित मानदेय के भुगतान के लिए प्रयास किया जाएगा. उम्मीद जताई जा रही है अगले माह में यहां के कर्मचारियों का पुराना भुगतान करवा दिया जाएगा.

एआरटीओ प्रशासन अरविंद यादव भी इस संबंध में 29 अक्टूबर 2025 को अपर परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा लखनऊ को मानदेय भुगतान के लिए पत्र लिख चुके हैं. बताया जाता है कि 3 साल पहले साल 2023 में IDTR रायबरेली की स्थापना बेहतर ड्राइविंग प्रशिक्षण और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में नई पहचान देने के उद्देश्य से की गई थी.

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