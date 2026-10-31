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यूपी के सभी ERO ऑफिस के कंप्यूटर सहायकों की ID होगी बंद, EC का बड़ा एक्शन

उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जारी किया आदेश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : ECINET पोर्टल पर कंप्यूटर सहायकों (मतदाता पंजीकरण केंद्र के ऑपरेटर) को दी गई सभी लॉग-इन आईडी तत्काल प्रभाव से निष्क्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह कार्रवाई कराने को कहा गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने लॉग-इन आईडी के दुरुपयोग के संबंध में पीलीभीत से मिली शिकायत एवं सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए आदेश दिया है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जनपद के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROS) को तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करें. जनपद के अंतर्गत सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत मतदाता पंजीकरण केंद्र के ऑपरेटर की लॉग-इन आईडी निष्क्रिय कराई जाएं, ताकि किसी भी मतदाता पंजीकरण केंद्र के ऑपरेटर अपनी लॉग-इन आईडी के माध्यम से ECINET पोर्टल पर किसी प्रकार की गतिविधि न कर सकें.