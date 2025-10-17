शुभ दीपावली: गाय के गोबर के गणेश-लक्ष्मी, अगरबत्ती-धूपबत्ती और दीये, जानिए और क्या है खास
हापुड़ में गौशाला संचालक ने तैयार कराईं खास मूर्तियां, कमाई के साथ ही धार्मिक महत्व भी.
Published : October 17, 2025 at 12:15 PM IST
हापुड़: यूपी के हापुड़ में दीपावली पर देसी गाय के गोबर से बने दीये और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की काफी डिमांड है. यहां एक तरफ गोशाला संचालक देसी गाय के गोबर से बने लक्ष्मी गणेश और दीये बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं. दूसरी तरफ गाय के गोबर और गोमूत्र से अन्य कई प्रोडक्ट बनाकर गोवंश को भी संरक्षित कर रहे हैं. जिससे बेसहारा गोवंश की समस्या से भी निजात मिलेगी.
लगातार बढ़ रही है इको फ्रेंडली मूर्तियां की मांग: जनपद के पिलखुवा के पास स्थित ग्राम दतैडी की गोशाला में इस बार दीपावली पर गाय के गोबर से गौशाला में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां, हवन, सामग्री, धूप, अगरबत्ती और पूजा की अन्य सामग्रियां तैयार की जा रही है. गाय के गोबर से आकर्षक डिजाइन वाली मूर्तियां और दिये तैयार हो रहे हैं. यहां तैयार इको फ्रेंडली मूर्तियां और दीयों की मांग लगातार बढ़ रही है क्योंकि यह धार्मिक दृष्टि से पवित्र हैं.
विसर्जन के बाद आसानी के साथ घुल जाते हैं: यहां गोशाला में तैयार उत्पादों की डिमांड लखनऊ दिल्ली और अन्य जगह से भी लगातार आ रही है. गाय के गोबर से तैयार लक्ष्मी गणेश और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां और दिये पानी में विसर्जन के बाद आसानी के साथ घुल जाते हैं और पानी को दूषित भी नहीं करते हैं. यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचते हैं.
वहीं, लोग देसी गाय के बने हुए लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और दीये खरीदने में ज्यादा रुचि दिखा रही है. इसके साथ ही गाय के गोबर से बनी धूपबत्ती-अगरबत्ती और अन्य पूजा का सामान धड़ल्ले से खरीदा जा रहा है.
गइया मैया के प्रोडक्ट हम भूलते जा रहे हैं: गोशाला संचालक तरूण कुमार ने कहा कि हम यहां पर लक्ष्मी गणेश जी व अन्य देवी देवताओं की तस्वीर, दीये, शुभ लाभ, मंजन और काफी सारे उत्पाद तैयार कर रहे हैं.
मूर्ति की कीमत कितनी है: उन्होंने बताया कि यहां उत्पाद तैयार करने के लिए पांच कारीगर गोशाला में कार्य कर रहे हैं. लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति की लागत 40 रुपये लगती है. 50 रुपये में इसकी बिक्री होती है. ऐसे ही चाबी का छल्ला की लागत 13 रुपये, 15 रुपये में बिक्री होती है. शुभ लाभ की लागत 45 रुपये, जो 55 रुपये में बिक्री होती है. सतिया और ओम की लागत 12 रुपये लगती है, जो 20 रुपये में बिक्री होती है. गोबर से बने उत्पादों को बिक्री कर जो भी मुनाफा होता है उसे गोशाला के दान पत्र में डाल दिया जाता है. इससे गोशाला संचालन में मदद मिलती है.
गोशाला संचालक मनीष कुमार ने बताया कि देसी गायों के संरक्षण के लिए हमने गाय के गोबर से काफी तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं. इस प्रोडक्ट डिमांड लखनऊ हिसार और आसपास के जिलों होती है. गाय के गोबर से बने उत्पाद पानी में प्रवाह करने के बाद गल जाते हैं. इन्हें पानी में गला कर गमले में डालकर खाद के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है. जिससे वातावरण शुद्ध होता है और जल भी दूषित नहीं होता.
