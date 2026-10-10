झांसी में गंगा-बेतवा की मिट्टी से मां दुर्गा की प्रतिमाएं; बंगाली कलाकार भरते हैं 'जीवंतता' का रंग
दुर्गा पूजा प्रतिमा निर्माण पर आधारित शाश्वत सिंह की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 9:47 AM IST
झांसी: बुंदेलखंड की धरती पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं बंगाली शैली में तैयार होती हैं. पश्चिम बंगाल से गंगा की मिट्टी और बुंदेलखंड में प्रवाहित बेतवा की मिट्टी को मिलाकर ऐसी बारीक कारीगरी उकेरी जाती है, जैसे मां की प्रतिमा अभी कुछ बोल पड़ेगी. यह जीवंत मूर्तियां बांस, पुआल, मिट्टी और रंगों से बंगाल से आए कलाकार तैयार करते हैं. क्या है इन मूर्तियों की खासियत और कैसे इन्हें तैयार किया जाता है? पढ़ें इसी पर आधारित यह विशेष रिपोर्ट.
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से झांसी आए मूर्तिकार कन्हाई पाल बताते हैं कि बंगाल की मिट्टी, प्रतिमा की बारीक कारीगरी के लिए उपयोगी मानी जाती है. यह अपेक्षाकृत चिकनी और बंधने वाली होती है. इससे चेहरे, आंख, नाक और होंठ जैसी बारीक आकृतियों को बेहतर तरीके से उभारा जाता है.
प्रतिमाओं के निर्माण में केवल गंगा की मिट्टी ही नहीं, बल्कि स्थानीय मिट्टी का भी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है. अलग-अलग चरणों में मिट्टी की गुणवत्ता और उसकी पकड़ के अनुसार उसका उपयोग किया जाता है.
34 वर्षों से तैयार कर रहे प्रतिमाएं: कन्हाई पाल के अनुसार, उनके परिवार को झांसी में मां दुर्गा की प्रतिमाएं तैयार करते हुए करीब 34 साल हो चुके हैं. हर साल बंगाल से कारीगरों का दल नवरात्रि से 4 महीने पहले झांसी पहुंचता है. इस वर्ष भी करीब 10 से 14 कारीगर प्रतिमा निर्माण में जुटे हुए हैं.
निर्माण के शुरुआती चरण में अधिकतर कारीगर ढांचा और मिट्टी का काम संभालते हैं, जबकि प्रतिमाओं के अंतिम चरण में रंग, श्रृंगार और अन्य बारीक काम के लिए कारीगरों की संख्या कम हो जाती है. सीजन पूरा होने के बाद यह दल वापस बंगाल लौट जाता है.
प्रतिमा निर्माण में मिट्टी का खास रोल: मूर्तिकार बताते हैं कि करीब चार महीने पहले हीं काम शुरू हो जाता है. मां दुर्गा की प्रतिमा तैयार करने की प्रक्रिया नवरात्रि के कई महीने पहले इसकी शुरुआत हो जाती है. सबसे पहले बांस और पुआल की मदद से प्रतिमा का ढांचा तैयार किया जाता है.
इसके बाद उस पर मिट्टी की परतें चढ़ाई जाती हैं. पहली परत में प्रतिमा के शरीर का आधार तैयार होता है. इसके बाद क्रमश: दूसरी और अन्य परतों के जरिए शरीर-चेहरे की आकृति को उभारा जाता है.
मिट्टी सूखने के बाद चेहरे की बारीक कारीगरी की जाती है. आंख, नाक, होंठ और चेहरे के भावों को आकार देने के बाद प्रतिमा पर रंग चढ़ाया जाता है. इसके बाद वस्त्र, मुकुट, आभूषण और अन्य सजावटी सामग्री लगाई जाती है.
अंतिम चरण में आंखों को आकार देना और उनमें भाव उभारना महत्वपूर्ण माना जाता है. कारीगरों के लिए यह काम सबसे संवेदनशील चरणों में शामिल होता है, क्योंकि यहीं प्रतिमा के चेहरे को जीवंत भाव मिलता है.
प्रतिवर्ष करीब 200 प्रतिमाएं: कन्हाई पाल ने बताया कि इस वर्ष उनके यहां करीब 200 प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं. इनमें से लगभग 90 प्रतिशत प्रतिमाओं की बुकिंग हो चुकी है. प्रतिमाओं की मांग झांसी के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी आती है.
अलग-अलग पूजा समितियां अपनी जरूरत और बजट के अनुसार प्रतिमाओं का आकार, डिजाइन और श्रृंगार तय कराती हैं. प्रतिमा की कीमत उसके आकार के साथ-साथ डिजाइन, मिट्टी की मात्रा, सजावट, वस्त्र, मुकुट और अन्य सामग्री पर निर्भर करती है.
छोटी प्रतिमाओं से लेकर कई फीट ऊंची प्रतिमाओं तक के लिए अलग-अलग दरें तय होती हैं. इस वर्ष कच्चे माल और सजावटी सामग्री की लागत बढ़ने का असर भी प्रतिमाओं की कीमत पर पड़ा है.
मिट्टी, बांस, पुआल, रंग, कपड़ा और अन्य सामग्री के अलावा कारीगरों की मजदूरी भी कुल लागत का हिस्सा है. मूर्तिकार के अनुसार, जो बांस पहले 50-100 रुपए का आता था, वह अब 400 रुपए का हो गया है. कागज और अन्य वस्तुओं के भी दाम बढ़ गए हैं.
बंगाल से झांसी तक परंपरा: इस पूरी परंपरा में बंगाल से झांसी तक केवल कारीगर ही नहीं आते, बल्कि प्रतिमा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली कुछ प्रमुख सामग्री भी यहां पहुंचती है.
कन्हाई पाल के अनुसार, गंगा घाट की मिट्टी को प्रतिमाओं की बारीक बनावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मिट्टी का उपयोग भी निर्माण की जरूरत के अनुसार किया जाता है.
समय पर निर्माण का दबाव: कारीगर सीजन के दौरान अस्थायी ठिकानों पर रहकर काम करते हैं. निर्माण स्थल पर ही बांस, पुआल और मिट्टी से लेकर रंग-रोगन और श्रृंगार तक का काम चलता है.
दिन में कई घंटे लगातार काम करने के बाद भी नवरात्रि नजदीक आने पर काम का दबाव और बढ़ जाता है. जिन प्रतिमाओं की बुकिंग पहले से होती है, उन्हें तय समय पर पूजा समितियों तक पहुंचाना होता है.
परंपरा को बचाए रखने की कोशिश: कन्हाई पाल बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में प्रतिमा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. इसका असर प्रतिमाओं की कुल लागत पर पड़ा है. इसके बावजूद बंगाली शैली की मिट्टी की प्रतिमाओं की मांग बनी हुई है.
पूजा समितियां कई बार महीने पहले प्रतिमाएं बुक करा देती हैं, ताकि मनचाहे आकार और डिजाइन की प्रतिमा समय पर तैयार हो सकें. कन्हाई पाल के अनुसार, सबसे बड़ी समस्या मूर्ति बनाने के लिए जगह की होती है. पहले खाली मैदान में तिरपाल लगाकर वह मूर्ति निर्माण का काम करते थे.
बीते कुछ सालों में लोग अपनी जमीन देने से कतराते हैं. इस साल भी काफी मशक्कत के बाद उन्हें एक निर्माणाधीन भवन में जगह मिल सकी है. अगले साल मूर्ति कहां बनाएंगे? यह चिंता अभी से सता रही है.
प्रतिमाओं का पर्यावरणीय पक्ष: बंगाली शैली की इन प्रतिमाओं में मिट्टी, बांस और पुआल जैसी सामग्री का इस्तेमाल होता है. प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद मिट्टी और प्राकृतिक सामग्री का निस्तारण अपेक्षाकृत आसान होता है. इसी वजह से मिट्टी की प्रतिमाओं को पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहतर विकल्प माना जाता है.
हालांकि, इस्तेमाल किए जाने वाले रंगों और उनके रासायनिक घटकों का प्रभाव विसर्जन के बाद जल स्रोतों पर पड़ सकता है, इसलिए विसर्जन व्यवस्था में इस पहलू पर भी ध्यान देना जरूरी है.
झांसी में दुर्गा पूजा पंडाल: झांसी में इस बार करीब 900 स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित किए जाने की तैयारी है. ऐसे में प्रतिमाओं के निर्माण से लेकर विसर्जन तक पूरी प्रक्रिया शहर के लिए बड़ा आयोजन बन जाता है.
पूजा समितियों की तैयारियों के साथ प्रशासन और नगर निगम के सामने भी विसर्जन स्थलों की सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और मलबा हटाने की चुनौती रहती है.
लंबी शिल्प यात्रा: गंगा घाट की मिट्टी से शुरू होकर झांसी के पूजा पंडाल तक पहुंचने वाली मां दुर्गा की प्रतिमा अपने भीतर एक लंबी शिल्प यात्रा समेटे रहती है. बंगाल से आए कारीगर महीनों पहले काम शुरू करते हैं.
बांस और पुआल से ढांचा तैयार होता है, मिट्टी की कई परतों से आकार उभरता है और फिर रंग, वस्त्र व श्रृंगार के बाद वही प्रतिमा पूजा पंडाल में स्थापित होने के लिए तैयार हो जाती है.
कन्हाई पाल जैसे कारीगरों के लिए यह केवल सीजन का काम नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक शिल्प परंपरा है, जो हर साल बंगाल से झांसी तक अपना सफर तय करती है.
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