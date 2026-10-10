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झांसी में गंगा-बेतवा की मिट्टी से मां दुर्गा की प्रतिमाएं; बंगाली कलाकार भरते हैं 'जीवंतता' का रंग

झांसी में गंगा और बेतवा की मिट्टी से मां दुर्गा की प्रतिमाएं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

झांसी: बुंदेलखंड की धरती पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं बंगाली शैली में तैयार होती हैं. पश्चिम बंगाल से गंगा की मिट्टी और बुंदेलखंड में प्रवाहित बेतवा की मिट्टी को मिलाकर ऐसी बारीक कारीगरी उकेरी जाती है, जैसे मां की प्रतिमा अभी कुछ बोल पड़ेगी. यह जीवंत मूर्तियां बांस, पुआल, मिट्टी और रंगों से बंगाल से आए कलाकार तैयार करते हैं. क्या है इन मूर्तियों की खासियत और कैसे इन्हें तैयार किया जाता है? पढ़ें इसी पर आधारित यह विशेष रिपोर्ट.

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से झांसी आए मूर्तिकार कन्हाई पाल बताते हैं कि बंगाल की मिट्टी, प्रतिमा की बारीक कारीगरी के लिए उपयोगी मानी जाती है. यह अपेक्षाकृत चिकनी और बंधने वाली होती है. इससे चेहरे, आंख, नाक और होंठ जैसी बारीक आकृतियों को बेहतर तरीके से उभारा जाता है.