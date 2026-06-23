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बिहार के इस गांव के खेतों से निकलता है बेशकीमती मूंगा और नीलम, घरों में रखी हैं प्राचीन मूर्तियां

घरों-मंदिरों में संरक्षित अवशेष: आज भी गांव के नवल सिंह समेत कई ग्रामीणों के घरों और मंदिरों में खुदाई से मिली प्राचीन मूर्तियां तथा 12x12 इंच की ईंटें सुरक्षित रखी हुई हैं. 18 हजार गोल मूंगा, स्फटिक और नीलम जैसे रत्न बाजार में 5 हजार से 50 हजार रुपये तक के दामों पर बिक रहे हैं.

1999-2000 की खुदाई और टूटा वादा: वर्ष 1999-2000 में पुरातत्व विभाग ने यहां खुदाई कराई थी, जिसमें भगवान बुद्ध की 7 फीट ऊंची प्रतिमा, विष्णु, वराह अवतार, शिवलिंग और बौद्ध देवी तारा की दर्जनों मूर्तियां मिली थी. विभाग ने ग्रामीण संग्रहालय बनाने का वादा किया और उद्घाटन बोर्ड भी लगा दिया, लेकिन मूर्तियां पटना संग्रहालय चली गईं और गांव में म्यूजियम आज तक नहीं बन सका.

बौद्ध धर्म से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं: ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध राजगीर से पावापुरी जाते समय इस गांव में एक सप्ताह तक विश्राम किया था. बौद्ध ग्रंथों में वर्णित आम्रवन यही स्थान है, जिसे प्राचीन काल में पवारी नाम से जाना जाता था. यहां खुदाई में बुद्ध स्मारक के अवशेष भी मिल चुके हैं. गांव में 16 ताल-तलैयों का जिक्र मिलता है और आज भी पुराने कुएं मौजूद हैं.

नालंदा: बिहार का एक ऐसा गांव जहां के ग्रामीण आज भी मिट्टी से सोने की खोजकर मालामाल हो रहे हैं. नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड में बिहारशरीफ से मात्र 32 किलोमीटर दूर स्थित चंडी मौ गांव आज भी अपने गर्भ में छिपे खजाने को उजागर कर रहा है. 644 एकड़ में फैले इस गांव की उपजाऊ भूमि में खेतों की जुताई या बारिश के बाद बेशकीमती पत्थर, छोटे मूंगा, नीलम, स्फटिक और प्राचीन मूर्तियां निकलती रहती हैं.

महाभारत कालीन गांव और युद्ध की किंवदंती: अर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सदस्य तुफैल अहमद खान सूरी के अनुसार चंडी मौ महाभारत कालीन प्राचीन गांव है. बौद्ध धर्म के विस्तार के दौरान यहां युद्ध हुआ था, जिसके बाद बौद्ध अनुयायी सुरक्षा के लिए अन्य स्थानों पर चले गए. विदेशी बौद्ध भिक्षु आज भी यहां भ्रमण करने आते हैं और इसे हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने की मांग करते हैं.

ऐतिहासिक महत्व के बावजूद विकास नहीं (ETV Bharat)

चंडी माता की कथा और सूर्य प्रतिमा: स्थानीय जानकार सुजीत कुमार वर्मा बताते हैं कि माता चंडी ने चंड और मून नामक राक्षसों को इसी गांव में बंद किया था। 1930-35 के आसपास यहां सूर्य भगवान की भव्य प्रतिमा मिली थी, जिसे चोर हिला तक नहीं सके। वह आज भी गांव में विराजमान है। पुराने मटकों को भी बौद्ध भिक्षु अपने साथ ले गए थे।

"चंडी मौ गांव का इतिहास बौद्ध और सनातन धर्म से पौराणिक रहा है. भगवान बुद्ध पावापुरी जाते समय एक हफ्ते तक इस गांव में वास किया था, यह भी मान्यता है कि माता चंडी ने चंड और मून नामक राक्षस का इसी गांव में बद्ध किया था."-सुजीत कुमार वर्मा, स्थानीय जानकार

गांव में है उपजाऊ भूमि (ETV Bharat)

वर्तमान स्थिति और संरक्षण की कमी: 5000 की आबादी वाले इस गांव में भूमिहार, रविदास, पासी, चौधरी समेत विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं. ऐतिहासिक महत्व के बावजूद विकास कार्य धीमे हैं. किसान वन सुअर और नीलगाय के आतंक से परेशान हैं. छोटी-बड़ी विखंडित मूर्तियां और रत्न जहां-तहां बिखरे पड़े हैं.

प्राचीन मूर्तियां (ETV Bharat)

संग्रहालय की मांग और अतिक्रमण: ग्रामीणों ने पुरातत्व विभाग से दोबारा वैज्ञानिक खुदाई और संग्रहालय निर्माण की मांग की है. ग्रामीण धीरज कुमार कहते हैं कि एक विशाल तालाब का हिस्सा अतिक्रमण का शिकार हो चुका है, जिसका इतिहास भगवान श्रीकृष्ण, माता चंडी और बुद्ध से जुड़ा है. 1999 में बने हॉल में रखी कुछ मूर्तियों की देखरेख ठीक से नहीं हो रही है.

"यहां खुदाई में बुद्ध स्मारक के अवशेष भी मिले थे, जो लगभग तीन एकड़ में फैले थे. यहां 16 ताल-तलैया का वर्णन मिलता है. तालाबों में आज भी पुराने कुएं मिलते हैं."-धीरज कुमार, ग्रामीण

पर्यटन केंद्र बनाने की अपील: ग्रामीण धनंजय कुमार समेत स्थानीय लोग चाहते हैं कि गांव को बौद्ध और सनातन सर्किट में शामिल किया जाए। यहां आने वाले छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए गाइड की व्यवस्था हो। यदि अवशेषों को ठीक से संरक्षित किया जाए तो चंडी मौ बिहार के पर्यटन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थल बन सकता है.

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