देवी-देवताओं की मूर्ति चोरी प्रकरण: आरपीएस अंशु जैन पर गिरी गाज, किया एपीओ

झालावाड़: अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने एक आदेश जारी कर आरपीएस महिला अधिकारी अंशु जैन को एपीओ कर दिया है. इस समय अवधि में उन्हें पुलिस मुख्यालय जयपुर पर उपस्थिति देने का आदेश दिया गया है. आदेश में एपीओ करने का प्रशासनिक आधार बताया गया है. हालांकि इसे गत दिनों खानपुर कस्बे में हुए देवी-देवताओं की मूर्ति चोरी प्रकरण से इस पूरे मामले को जोड़ कर देखा जा रहा है.

मामले की पुष्टि करते हुए खानपुर एसडीएम रजत कुमार ने बताया कि गत दिनों कस्बे के चांदखेड़ी जैन मंदिर परिसर में देवी-देवताओं की मूर्ति चोरी प्रकरण में सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने तत्कालीन डीएसपी अंशु जैन की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए थे. कस्बे के कई संगठनों ने प्रकरण में उनकी भूमिका की जांच की मांग की थी. इस संबंध में उनके कार्यालय और जिला स्तर के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया था. प्रकरण के दौरान आरपीएस अंशु जैन खानपुर कस्बे में डीएसपी पद पर कार्यरत थीं. गत दिनों उनका स्थानांतरण कस्बे से किशनगढ़ ग्रामीण अजमेर में कर दिया गया.