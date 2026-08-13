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गंगरेल बांध में मिली भगवान नेमीनाथ जी की प्रतिमा, जैन समाज ने संभाली जिम्मेदारी

गंगरेल बांध में भगवान नेमीनाथ की 11 इंच की प्रतिमा मिली है.जिसे समाज ने मंदिर में सुरक्षित रखवाया है.

Idol of Lord Neminath found
भगवान नेमीनाथ जी की प्रतिमा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 13, 2026 at 6:41 PM IST

2 Min Read
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धमतरी :छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के गंगरेल बांध के बोटिंग स्थल के पास भगवान नेमीनाथ जी की प्रतिमा मिली है. प्रतिमा मिलने की सूचना के बाद जैन समाज के लोग मौके पर पहुंचे और विधि-विधान के साथ प्रतिमा को इतवारी बाजार स्थित श्री पार्श्वनाथ जैन स्वेताम्बर मंदिर में सुरक्षित रखा. समाज के मुताबिक यह प्रतिमा करीब 37 साल पुरानी है.


राजस्थान में बनाई गई है प्रतिमा

जैन समाज के मुताबिक प्रतिमा करीब 11 इंच की है और इसका निर्माण राजस्थान के जयपुर में हुआ है. समाज का मानना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रतिमा को यहां लाकर छोड़ा गया होगा. हालांकि प्रतिमा गंगरेल बांध तक कैसे पहुंची, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है.

गंगरेल बांध में मिली भगवान नेमीनाथ जी की प्रतिमा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रतिमा को फिलहाल करीब दो महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा. इस दौरान यदि कोई व्यक्ति प्रतिमा के संबंध में उचित पहचान या दावा लेकर सामने नहीं आता है, तो इसे गुजरात के पालीताना स्थित तीर्थ भंडार में जमा कराया जाएगा-आकाश गोलछा, जैन समाज

जैन परंपरा में पुरानी अथवा विसर्जन योग्य प्रतिमाओं को पालीताना क्षेत्र में ले जाकर धार्मिक प्रक्रिया के तहत विसर्जित किया जाता है. इसी परंपरा के तहत संतयोजय नदी, पालीताना ले जाने की भी बात समाज की ओर से कही गई है- विजय गोलछा, जैन समाज

गंगरेल बांध पर्यटन स्थल से मिली मूर्ति

समाज के लोगों के मुताबिक गंगरेल बांध जैसे पर्यटन स्थल पर भगवान नेमीनाथ जी की प्रतिमा मिलने के बाद अब इसे लेकर लोगों में भी चर्चा है. जैन समाज ने प्रतिमा को सुरक्षित रखने के साथ ही पूरे मामले की जानकारी संबंधित पुलिस को भी दी है. पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि 11 इंच की यह प्रतिमा गंगरेल बांध तक किस तरह पहुंची.

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