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बस्ती में भूतों के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित, थीम ने मोहा मन

बस्ती में भूतों के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित ( Photo Credit : ETV Bharat )

बस्ती: जिले के हर्रैया कस्बे में इस वर्ष नवरात्र के पावन अवसर पर आस्था और रोमांच का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है, जिसकी चर्चा जोरों पर है. हर्रैया के मनोरमा पुल पर सजा मां शेरावाली का भव्य दरबार इन दिनों श्रद्धालुओं और आम जनता के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इस बार पंडाल को बेहद अनोखी और रोमांचक भूतिया थीम पर सजाया गया है, जहां डरावनी आकृतियां और चलते-फिरते भूत न सिर्फ बच्चों बल्कि युवाओं और बुजुर्गों का भी ध्यान अपनी ओर खींच रही है.



शाम ढलते ही हर रोज मनोरमा पुल के पास स्थित पंडाल में भक्तों और दर्शकों का तांता लग जाता है. स्थिति यह है कि बस्ती ही नहीं, बल्कि आसपास के छावनी, कप्तानगंज, महाराजगंज, फैजाबाद और अयोध्या जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों से भी लोग इस अनोखे पंडाल को देखने पहुंच रहे हैं.

हर्रैया के इतिहास में इस तरह की भारी भीड़ और ऐसी थीम आधारित सजावट इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी. लोग इस डरावने और अद्भुत नजारे को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण मां दुर्गा के जयकारों के साथ-साथ एक नए रोमांच से सराबोर हो गया है.

पंडाल के आयोजकों और प्रबंधकों ने इस अनूठे प्रयोग के पीछे की सोच को साझा करते हुए बताया कि हर साल पंडाल में कुछ नया और अलग करने का प्रयास किया जाता है. इस बार 53 वर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कुछ हटकर करने का निर्णय लिया गया था.