बस्ती में भूतों के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित, थीम ने मोहा मन
भूतिया दुर्गा पंडाल देखने उमड़ी भीड़, अजब गजब थीम बनी चर्चा का केंद्र.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 11:32 AM IST|
Updated : October 20, 2026 at 12:47 PM IST
बस्ती: जिले के हर्रैया कस्बे में इस वर्ष नवरात्र के पावन अवसर पर आस्था और रोमांच का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है, जिसकी चर्चा जोरों पर है. हर्रैया के मनोरमा पुल पर सजा मां शेरावाली का भव्य दरबार इन दिनों श्रद्धालुओं और आम जनता के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इस बार पंडाल को बेहद अनोखी और रोमांचक भूतिया थीम पर सजाया गया है, जहां डरावनी आकृतियां और चलते-फिरते भूत न सिर्फ बच्चों बल्कि युवाओं और बुजुर्गों का भी ध्यान अपनी ओर खींच रही है.
शाम ढलते ही हर रोज मनोरमा पुल के पास स्थित पंडाल में भक्तों और दर्शकों का तांता लग जाता है. स्थिति यह है कि बस्ती ही नहीं, बल्कि आसपास के छावनी, कप्तानगंज, महाराजगंज, फैजाबाद और अयोध्या जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों से भी लोग इस अनोखे पंडाल को देखने पहुंच रहे हैं.
हर्रैया के इतिहास में इस तरह की भारी भीड़ और ऐसी थीम आधारित सजावट इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी. लोग इस डरावने और अद्भुत नजारे को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण मां दुर्गा के जयकारों के साथ-साथ एक नए रोमांच से सराबोर हो गया है.
आयोजकों की एक विशेष बैठक में यह विचार रखा गया कि इस बार पंडाल को भूतिया लुक दिया जाए, ताकि जनता को धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ एक अलग प्रकार का मनोरंजन और रोमांच मिल सके. यही कारण है कि इस बार का यह भूतिया पंडाल अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में पूरी तरह कामयाब रहा है.
आयोजकों का कहना है कि माता रानी की कृपा और सभी भक्तों के सहयोग से यह आयोजन ऐतिहासिक बन गया है और वे माता से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी पर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे. हर्रैया का यह भूतिया दुर्गा पूजा पंडाल इस नवरात्र सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि सामाजिक उल्लास और रचनात्मकता का भी एक बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है.
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