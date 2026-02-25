ETV Bharat / state

IDFC First बैंक घोटाला: मास्टरमाइंड रिभव ऋषि समेत 4 गिरफ्तार, हरियाणा विजिलेंस ने देर रात की कार्रवाई

चंडीगढ़: IDFC First Bank घोटाले के मामले में देर रात गिरफ्तारियां हुई हैं. हरियाणा विजिलेंस ने इस मामले में मास्टरमाइंड रिभव ऋषि समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. बता दें कि मामले की जांच के लिए हरियाणा सरकार ने चार सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है. वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता समेत तीन अधिकारी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं.

बैंक घोटाले मामले में 4 लोग गिरफ्तार: गिरफ्तार आरोपियों में मास्टरमाइंड रिभव ऋषि, अभिषेक सिंगला, अभय और महिला स्वाति शामिल हैं. देर रात पंचकूला सेक्टर 6 अस्पताल में सभी आरोपियों का मेडिकल कराया गया. हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा इस मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा मामला दर्ज किया गया था.

मुख्यमंत्री ने कहा- सरकार का पूरा पैसा वापस आ चुका: विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस पूरे मामले में 590 करोड़ रुपये की राशि सरकार के खाते में वापस जमा हो चुकी है. उन्होंने बताया कि बैंक ने 556 करोड़ रुपये मूल राशि और करीब 22 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में लौटाए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 24 घंटे के भीतर पूरा पैसा रिकवर कर लिया था. उन्होंने यह भी कहा कि इस घोटाले में बैंक की चंडीगढ़ शाखा के निचले स्तर के कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है.