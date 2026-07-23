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IDFC फर्स्ट बैंक घोटाला: चंडीगढ़ और लुधियाना में सीबीआई की रेड, दस्तावेज और सामान जब्त

चंडीगढ़ नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के IDFC फर्स्ट बैंक खातों से फंड घोटाले में सीबीआई ने चंडीगढ़ और लुधियाना में रेड की.

IDFC First Bank Scam CBI raids
IDFC First Bank Scam CBI raids (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 23, 2026 at 1:32 PM IST

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पंचकूला: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (CSCL) और नगर निगम चंडीगढ़ के IDFC फर्स्ट बैंक खातों से फंड के गलत इस्तेमाल से जुड़े मामले में चंडीगढ़ और लुधियाना में कई जगहों पर तलाशी ली है. ये तलाशी कुल पांच जगहों पर ली गई, जिनमें नगर निगम चंडीगढ़ और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के फंड में धोखाधड़ी के संदिग्ध लाभार्थियों के घर और बिजनेस की जगहों, CSCL के सरकारी कर्मचारी अनुभव मिश्रा और जांच से जुड़ी प्राइवेट कंपनियां शामिल हैं.

अहम दस्तावेज और अन्य सामान जब्त: तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज और सामान बरामद और उसे जब्त करने की प्रक्रिया पूरी की गई. बरामद सामान में स्टोरेज ड्राइव, डिजिटल सिग्नेचर, प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जांच से जुड़े दूसरे दस्तावेज जैसे डिजिटल सबूत शामिल हैं. सीबीआई ने अब जब्त किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच और विश्लेषण की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

हरियाणा एजेंसी से अपने हाथ में ली जांच: गौरतलब है कि सीबीआई ने राज्य सरकार के अनुरोध पर हरियाणा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो से जांच अपने हाथ में ली थी. ये कार्रवाई HSPCB से जुड़ी धोखाधड़ी, चंडीगढ़ के IDFC फर्स्ट बैंक की सेक्टर-32 ब्रांच में हुई एक बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी का हिस्सा है. इसमें हरियाणा सरकार के आठ विभागों के लगभग 504 करोड़ रुपये के सरकारी फंड को कथित तौर पर नकली/अस्तित्वहीन फिक्स्ड डिपॉजिट और धोखाधड़ी वाले डेबिट ट्रांजेक्शन के जरिए निकाल लिया गया और बाद में शेल कंपनियों के जरिए घुमाया गया.

17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल: सीबीआई ने हरियाणा मामले में अब तक 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इनमें IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के छह बैंक अधिकारी, हरियाणा सरकार के तीन सरकारी कर्मचारी, दो कंपनियां और छह निजी व्यक्ति शामिल हैं.

चंडीगढ़ के दो अन्य मामलों में भी जांच जारी: सीबीआई ने चंडीगढ़ से जुड़े दो और मामले भी अपने हाथ में लिए हैं. इनमें एक चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (CSCL)/नगर निगम चंडीगढ़ से जुड़ा है और दूसरा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (CREST) ​​से जुड़ा है. दोनों मामलों में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। CSCL मामले में CBI ने पांच बैंकरों, एक CSCL अधिकारी और एक निजी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. जबकि CREST मामले में पांच बैंकरों, दो CREST अधिकारियों, चार निजी व्यक्तियों और दो कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है.

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