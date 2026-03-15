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IDFC बैंक घोटाला: सावन ज्वेलर्स के मालिक राजन कटोदिया गिरफ्तार, 12वें आरोपी की गिरफ्तारी कई खुलासे की उम्मीद

चंडीगढ़: आईडीएफसी बैंक घोटाले के मामले में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने कार्रवाई करते हुए 14 मार्च को सावन ज्वेलर्स के मालिक राजन कटोदिया को गिरफ्तार किया. जांच में पता लगा कि ढाई सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि सावन ज्वेलर्स द्वारा रिभव रिषी, अभय कुमार, अभिषेक सिंगला, स्वाति सिंगला व अन्य आरोपियों की विभिन्न कंपनियों/फर्मों से प्राप्त की गई. इन कंपनियों/फर्मों में पैसा सरकारी खातों से गैरकानूनी तरीके से ट्रांसफर किए गए थे.

कैश कन्वर्जन का काम किया: प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सावन ज्वेलर्स के मालिक राजन द्वारा मुख्य आरोपियों के लिए कैश कन्वर्जन का काम किया गया व इसके लिए भारी कमीशन प्राप्त किया. आरोपी द्वारा इन फर्मों/कंपनियों के नाम सोने के आइटम्स बेचे हुए दिखाए गए. आरोपी राजन ने मामले में धोखाधड़ी की शुरुआत से ही षडयंत्र रचने में अहम भूमिका निभाई और पूर्व योजना के तहत अपराध को अंजाम देने में सक्रिय योगदान दिया.

आरोपी का लिया जाएगा पुलिस रिमांड: मामले में यह 12वीं गिरफ्तारी है. आरोपी को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद रविवार यानी आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, ताकि पूरे नेटवर्क और मामले में अन्य लोगों की भूमिका का खुलासा हो सके.