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विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस: अनसेफ फूड के लिए मिलावटखोरी ही नहीं, ये महत्वपूर्ण पहलू भी जिम्मेदार

देहरादून: शुद्ध हवा, पानी के साथ ही शुद्ध भोजन भी मानव शरीर के लिए बेहद जरूरी है. लेकिन मिलावट के इस दौर में शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ की पहचान एक बड़ी चुनौती बन गई है. क्योंकि लोग थोड़े से लालच में आकर खाने पीने की चीजों में बेतहाशा मिलावट कर देते हैं. ऐसी घटनाएं खासकर त्योहारी सीजन पर अधिकतर देखने को मिलती है. लेकिन मिलावटी खाद्य पदार्थों के अलावा भी तमाम अन्य ऐसे महत्वपूर्ण पहलू भी हैं, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थ अपनी शुद्धता खो रहे हैं. ऐसे पदार्थ हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक है, जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. चलिए जानते हैं कि एफडीए की ओर से शुद्ध और सुरक्षित भोजन के लिए क्या पहल की जा रही है.

आज यानी 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है. देश दुनिया में आज शुद्ध और सुरक्षित भोजन सभी को उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बन गई है. ऐसे में देश दुनिया के लोगों को शुद्ध और सुरक्षित भोजन के प्रति जागरुक किए जाने को लेकर हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है. हालांकि, हर साल इसके लिए अलग-अलग थीम निर्धारित की जाती है. जिसके तहत विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 के लिए 'बोझ से समाधान की ओर हर जगह सुरक्षित भोजन' (Form burden to solutions- safe food everywhere) थीम निर्धारित की गई है. मुख्य रूप से फोकस यही है कि हर जगह पर लोगों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है.

खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी का मामला आम हो चुका है. मुख्य रूप से त्योहारी सीजन के दौरान मिलावटखोरी के मामले सबसे अधिक देखे जाते हैं, क्योंकि उस दौरान डिमांड काफी अधिक बढ़ जाती है. यही वजह है कि एक आम अवधारणा बन गई है कि शुद्ध और सुरक्षित, खाद्य पदार्थ न होना मिलावटखोरी ही जिम्मेदार है. लेकिन आज के इस दौर में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी का मामला खाद्य पदार्थों के उत्पादन से ही शुरू हो जाता है. वर्तमान समय में अधिक पैदावार के लिए तमाम तरह के केमिकल्स का छिड़काव खेतों में किया जाता है, जो सीधे खाद्य पदार्थों के जरिए मानव शरीर में पहुंचती है और फिर वो बड़ी बीमारियों को जन्म देती है. इसके अलावा फलों और सब्जियां में भी केमिकल्स इस्तेमाल का प्रचलन भी बढ़ गया है. जिसके तहत फलों को पकाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल और सब्जियों के जल्दी ग्रोथ के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है.

यही वजह है कि आज के इस दौर में मिलावटखोरी ही नहीं बल्कि खान-पान की चीजों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स खाद्य पदार्थों को और अधिक असुरक्षित मानते हैं. ऐसे में लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक होने की जरूरत है, ताकि घर-घर में तेजी से पहुंच रही तमाम बीमारियों को जड़ों को समाप्त किया जा सके. वर्तमान समय में दूध और दूध से बने उत्पादों का भी काफी अधिक इस्तेमाल होता है, लेकिन अधिकतर जगहों पर नकली पनीर बनाने के साथ ही अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए वेटरनरी ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है. जिससे न सिर्फ पशुओं को हानि पहुंचती है बल्कि दूध भी असुरक्षित हो जाता है. यही दूध जब लोग पीते हैं तो उससे खासकर महिलाओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

खाद्य सुरक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, चारधाम यात्रा के दौरान अभी तक 423 निरीक्षण किए गए हैं. इस दौरान 220 सैंपल एकत्र किए गए, जिसमें से 53 सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए गए. इसके बाद 53 लोगों को नोटिस जारी करते हुए 6 के खिलाफ वाद दायर किया गया है. इसके अलावा, 12 मई से 27 मई 2026 के बीच चारधाम यात्रा मार्गों पर संचालित मोबाइल टेस्टिंग लैब के जरिए 1176 सैंपल की जांच की गई. जांच के दौरान 353 सब स्टैंडर्ड और 29 सैंपल अनसेफ पाए गए.