विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस: अनसेफ फूड के लिए मिलावटखोरी ही नहीं, ये महत्वपूर्ण पहलू भी जिम्मेदार
आज 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है. ऐसे में शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ को लेकर लोगों की चिंता फिर बढ़ गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 7, 2026 at 2:31 PM IST
देहरादून: शुद्ध हवा, पानी के साथ ही शुद्ध भोजन भी मानव शरीर के लिए बेहद जरूरी है. लेकिन मिलावट के इस दौर में शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ की पहचान एक बड़ी चुनौती बन गई है. क्योंकि लोग थोड़े से लालच में आकर खाने पीने की चीजों में बेतहाशा मिलावट कर देते हैं. ऐसी घटनाएं खासकर त्योहारी सीजन पर अधिकतर देखने को मिलती है. लेकिन मिलावटी खाद्य पदार्थों के अलावा भी तमाम अन्य ऐसे महत्वपूर्ण पहलू भी हैं, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थ अपनी शुद्धता खो रहे हैं. ऐसे पदार्थ हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक है, जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. चलिए जानते हैं कि एफडीए की ओर से शुद्ध और सुरक्षित भोजन के लिए क्या पहल की जा रही है.
आज यानी 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है. देश दुनिया में आज शुद्ध और सुरक्षित भोजन सभी को उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बन गई है. ऐसे में देश दुनिया के लोगों को शुद्ध और सुरक्षित भोजन के प्रति जागरुक किए जाने को लेकर हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है. हालांकि, हर साल इसके लिए अलग-अलग थीम निर्धारित की जाती है. जिसके तहत विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 के लिए 'बोझ से समाधान की ओर हर जगह सुरक्षित भोजन' (Form burden to solutions- safe food everywhere) थीम निर्धारित की गई है. मुख्य रूप से फोकस यही है कि हर जगह पर लोगों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है.
खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी का मामला आम हो चुका है. मुख्य रूप से त्योहारी सीजन के दौरान मिलावटखोरी के मामले सबसे अधिक देखे जाते हैं, क्योंकि उस दौरान डिमांड काफी अधिक बढ़ जाती है. यही वजह है कि एक आम अवधारणा बन गई है कि शुद्ध और सुरक्षित, खाद्य पदार्थ न होना मिलावटखोरी ही जिम्मेदार है. लेकिन आज के इस दौर में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी का मामला खाद्य पदार्थों के उत्पादन से ही शुरू हो जाता है. वर्तमान समय में अधिक पैदावार के लिए तमाम तरह के केमिकल्स का छिड़काव खेतों में किया जाता है, जो सीधे खाद्य पदार्थों के जरिए मानव शरीर में पहुंचती है और फिर वो बड़ी बीमारियों को जन्म देती है. इसके अलावा फलों और सब्जियां में भी केमिकल्स इस्तेमाल का प्रचलन भी बढ़ गया है. जिसके तहत फलों को पकाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल और सब्जियों के जल्दी ग्रोथ के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है.
यही वजह है कि आज के इस दौर में मिलावटखोरी ही नहीं बल्कि खान-पान की चीजों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स खाद्य पदार्थों को और अधिक असुरक्षित मानते हैं. ऐसे में लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक होने की जरूरत है, ताकि घर-घर में तेजी से पहुंच रही तमाम बीमारियों को जड़ों को समाप्त किया जा सके. वर्तमान समय में दूध और दूध से बने उत्पादों का भी काफी अधिक इस्तेमाल होता है, लेकिन अधिकतर जगहों पर नकली पनीर बनाने के साथ ही अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए वेटरनरी ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है. जिससे न सिर्फ पशुओं को हानि पहुंचती है बल्कि दूध भी असुरक्षित हो जाता है. यही दूध जब लोग पीते हैं तो उससे खासकर महिलाओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
खाद्य सुरक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, चारधाम यात्रा के दौरान अभी तक 423 निरीक्षण किए गए हैं. इस दौरान 220 सैंपल एकत्र किए गए, जिसमें से 53 सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए गए. इसके बाद 53 लोगों को नोटिस जारी करते हुए 6 के खिलाफ वाद दायर किया गया है. इसके अलावा, 12 मई से 27 मई 2026 के बीच चारधाम यात्रा मार्गों पर संचालित मोबाइल टेस्टिंग लैब के जरिए 1176 सैंपल की जांच की गई. जांच के दौरान 353 सब स्टैंडर्ड और 29 सैंपल अनसेफ पाए गए.
ज्यादा जानकारी देते हुए खाद्य संरक्षा विभाग के उपायुक्त गणेश चंद्र कंडवाल ने कहा कि,
वर्तमान समय में तमाम तरह की बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है. उससे संबंधित खाद्य सुरक्षा से जुड़ी तमाम समस्याएं हैं. जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि फूड चेन के भीतर केमिकल्स का आना है. कृषि कार्यों के दौरान अधिक उत्पादन के लिए तमाम तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है. इसके अलावा फलों को पकाने, उनको सुरक्षित रखना के लिए केमिकल्स, वेटरनरी ड्रग्स का चलन भी काफी अधिक बढ़ गया है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है. इसके अलावा, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स काफी अधिक इस्तेमाल हो रहे हैं. जिससे भी खाने पीने की चीज आज सुरक्षित हो रही है. हालांकि, यह खाने- पीने की चीजों में समान रूप से इस्तेमाल होती है, लेकिन इनकी अधिक मात्रा का इस्तेमाल करना खाद्य सुरक्षा के दृष्टि से एक चुनौती बनी हुई है.
-गणेश चंद्र कंडवाल, उपायुक्त, खाद्य संरक्षा विभाग-
गणेश चंद्र कंडवाल ने बताया कि, वैश्विक स्तर पर वन हेल्थ की बात कही जा रही है क्योंकि ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ आपस में जुड़े हुए हैं. यही वजह है कि समय-समय पर स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू समेत बीमारियां देखने को मिलती है. इस तरह के जो मामले बढ़ रहे हैं, उसमें खाद्य पदार्थों की महत्वपूर्ण भूमिका है. ऐसे में भविष्य में आने वाली तमाम बड़ी चुनौतियों से बचने के लिए अभी से ही सुधार करने की जरूरत है. वर्तमान समय में खाना बनाने के जो मैथर्ड हैं, उसको फिर से समझने की जरूरत है. अपने पुराने पारंपरिक खाना बनाने के तरीकों और खाने को स्टोर करने के तरीकों को अपनाने की जरूरत है.
उत्तराखंड में मौजूदा पापुलेशन से करीब 8 से 10 गुना अधिक पापुलेशन को सर्विस प्रदान करते हैं. क्योंकि, हर साल चारधाम यात्रा के साथ ही कांवड़ यात्रा समेत अन्य गतिविधियों की वजह से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु और सैलानी उत्तराखंड आते हैं. ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं और सैलानियों को सुरक्षित और शुद्ध भोजन उपलब्ध कराना, एक बड़ी चुनौती होती है. बावजूद इसके एफडीए की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके. इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर कार्रवाई की जाती है. इसमें जन जागरूकता, प्रवर्तन की कार्रवाई और क्यूआरटी टीमों का गठन शामिल है. हालांकि, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कमी होने के कारण कई बार समस्याएं आती हैं. जिसके बाद अन्य जिलों की खाद्य सुरक्षा अधिकारी की तैनाती चारधाम यात्रा मार्गों पर कर दी जाती है.
-गणेश चंद्र कंडवाल, उपायुक्त, खाद्य संरक्षा विभाग-
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए एफडीए के अपर आयुक्त ताजबर सिंह ने कहा कि,
जन जागरूकता को लेकर एफडीए के स्तर से बहुत सारे प्रोग्राम भी किए जाते हैं. जिसके तहत लोगों को इस बात की जानकारी दी जाती है कि खानपान सही रखने से तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं. इसी क्रम में हरिद्वार में भी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर कैंप लगाया जा रहा है. जहां पर स्ट्रीट वेंडर्स को हाइजीन संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी. रुद्रपुर लैब के अलावा देहरादून में भी लैब बनकर तैयार हो गया है. जिसे जल्द ही शुभारंभ कर दिया जाएगा.
-ताजबर सिंह, अपर आयुक्त, एफडीए-
हालांकि, विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती मैनपावर की है जिसके चलते मैनपावर बढ़ाए जाने पर जोर दिया जा रहा है. इसके अलावा, प्रायोरिटी बेसिस पर भी सैंपल्स के जांच किए जा रहे हैं. साथ ही बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की तैनाती के लिए लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है. इसके अलावा, अन्य विभागों से भी ट्रांसफर के आधार पर कुछ अधिकारी मांगे गए हैं जिसके तहत कुछ लोगों ने आवेदन भी किए हैं. देहरादून में तैयार लैब की नियमावली शासन स्तर पर लंबित है. ऐसे में जल्द ही नियमावली जारी होने की संभावना है.
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