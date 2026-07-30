ETV Bharat / state

जोधपुर में स्कूली छात्रों के लिए 'आइडियाथॉन' : गूगल शीट पर भेजें विचार, चयनित आइडिया को प्रशासन देगा मौका

जिला परिषद जोधपुर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: बच्चों के मानसिक कौशल को बढ़ावा देने और उनके मन में चलने वाले विचारों को जानने के लिए जिला प्रशासन जल्द ही जिले में एक आइडियाथॉन आयोजित करने जा रहा है. इसके तहत सरकारी स्कूलों के कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों से उनके विचार जाने जाएंगे. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से एक गूगल शीट जारी की जाएगी, जिसे सभी स्कूलों में भेजा जाएगा. छात्र अपनी बात उसके माध्यम से बताएंगे. बाद में जिला स्तर पर इन विचारों की स्क्रीनिंग की जाएगी. चयनित बच्चों के आइडिया को साकार करने के लिए प्रशासन उनकी पूरी मदद करेगा और सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी. जोधपुर जिला परिषद के सीईओ आशीष मिश्रा ने बताया कि जिला कलेक्टर की इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए काम चल रहा है. जल्द ही इसकी विधिवत घोषणा कर इसे शुरू किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे नवाचार के प्रति जागरूक हो सकें. उन्होंने कहा कि तेजी से बदलते समय में बच्चों की नवाचार के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है, जिसे ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनाई गई है. उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षा के परिणामों का स्तर सुधारने के लिए जल्द प्रब्लन 2.0 भी शुरू किया जाएगा. आशीष कुमार मिश्रा, सीईओ जिला परिषद. (ETV Bharat Jodhpur)