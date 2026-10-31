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आईडीबीआई बैंक निजीकरण का विरोध, बैंक अधिकारी, कर्मचारियों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल

रायपुर: आईडीबीआई अधिकारियों और कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने भारत सरकार और एलआईसी की आईडीबीआई बैंक में संयुक्त इक्विटी हिस्सेदारी का 60.72% हिस्सा कनाडा स्थित फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बेचने का विरोध किया है. सरकार के फैसले के विरोध में 2 और 3 नवंबर को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है.

2 और 3 नवंबर को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल

एआईआईईए के अध्यक्ष धर्मराज महापात्र एवं महासचिव श्रीकांत मिश्रा ने कहा "संगठन का मत है कि यह विदेशी पूंजी को भारतीय वित्तीय क्षेत्र और घरेलू बचत पर नियंत्रण करने की अनुमति देने की दिशा में एक और कदम है, जो दीर्घकाल में देश की राजनीतिक और आर्थिक संप्रभुता के लिए हानिकारक होगा. एआईआईईए आईडीबीआई में एलआईसी के निवेश को लेकर भी चिंतित है. यह निर्णय विशेष रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आईडीबीआई बैंक लगातार लाभ कमा रहा है और प्रमुख वित्तीय और परिचालन मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित कर चुका है. प्रस्तावित निजीकरण से सरकार की 2003 में संसद को दिए गए उस पूर्व आश्वासन के प्रति प्रतिबद्धता पर भी गंभीर प्रश्न उठते हैं कि सरकार एक बैंकिंग कंपनी के रूप में आईडीबीआई में हर समय कम से कम 51% इक्विटी हिस्सेदारी बनाए रखेगी. यह निर्णय किसी बाध्यकारी आर्थिक या संस्थागत आवश्यकता के बजाय चालू वित्तीय वर्ष के लिए 80,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के सरकार के दृढ़ संकल्प से प्रेरित प्रतीत होता है."

बीमा कर्मचारी 2 नवंबर 2026 को करेंगे हड़ताल का समर्थन

एआईआईईए के अध्यक्ष ने आगे कहा कि किसी विदेशी वित्तीय संस्था द्वारा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बैंक के बहुमत स्वामित्व को स्वीकार करना भी सत्तारूढ़ पार्टी के बार-बार किए जाने वाले आर्थिक राष्ट्रवाद के दावे के साथ मेल खाना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि एआईआईईए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण की नीति का कड़ा विरोध करता है. यह वित्तीय क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण घटक मानता है. वित्तीय क्षेत्र का विदेशीकरण निश्चित रूप से राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाएगा. उन्होंने कहा कि देश भर के बीमा कर्मचारी 2 नवंबर 2026 को दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान हड़ताल के समर्थन में व्यापक प्रदर्शन आयोजित करेंगे.