बिहार में बैंक मैनेजर ने क्यों दी जान?.. घर में मिला शव, काम का प्रेशर या कुछ और..

आखिर क्या वजह रही कि एक बैंक मैनेजर को अपनी जान देनी पड़ी?, पुलिस ने क्या कहा, आइये जानते है.

Bank Manager killed himself In Saharsa
बिहार में बैंक मैनेजर ने क्यों दी जान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 26, 2025 at 8:50 AM IST

3 Min Read
सहरसा : बिहार के सहरसा जिले में एक बैंक मैनेजर ने आत्महत्या कर ली है. शव को पुलिस ने उसके कमरे से बरामद हुआ है. मृतक की पहचान आईडीबीआई बैंक मैनेजर राकेश रौशन (45 वर्ष) के रूप में हुई है. कमरे में पुलिस ने एक नोट बरामद किया है, जिसमें काम के प्रेशर का जिक्र है.

सहरसा में बैंक मैनेजर की मौत : स्थानीय लोगों ने बताया कि राकेश रौशन दरभंगा जिले के रहने वाले थे. राकेश पिछले दो साल से अपने परिवार के साथ सहरसा के न्यू कॉलोनी वार्ड नंबर 09 में अपने परिवार के साथ किराए के कमान में रहते थे. घटना के वक्त, राकेश घर में अकेले थे और उनकी पत्नी और बच्चे रिश्तेदार के घर शादी समारोह में झारखंड के गोड्डा गई हुई थीं.

Bank Manager killed himself In Saharsa
जांच करती सहरसा पुलिस (ETV Bharat)

पत्नी और बच्चे शादी में गए थे : बताया जाता है कि राकेश रौशन मंगलवार सुबह 10 बजे तक बैंक नहीं पहुचे तो बैंक के कर्मी मो. मोहिद ने उन्हें फोन किया. लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला. इसके बाद बैंककर्मी ने राकेश रौशन की पत्नी से संपर्क किया. जब राकेश ने अपनी पत्नी का भी फोन नहीं उठाया तो उनकी पत्नी ने बैंककर्मी से घर पर जाकर देखने के लिए कहा.

ऐसे कमरे के अंदर दाखिल हुई पुलिस : इसके बाद बैंक कर्मी जब न्यू कॉलोनी स्थित मकान पर पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. आवाज देने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. तत्काल सहरसा सदर थाना पुलिस को सूचना दी गई. थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. सीढ़ी लगाकर घर के अंदर देखा तो कमरे के अंदर मैनेजर का शव पड़ा था.

Bank Manager killed himself In Saharsa
बैंक मैनेजर ने की खुदकुशी (ETV Bharat)

हत्या या आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस : इधर घटना की सूचना पाकर राकेश रौशन के ससुराल के लोग लोग पहुंचे तो पुलिस कमरे के अंदर दाखिल हुई. कमरे से पुलिस ने एक नोट बरामद किया. इधर सदर थाना पुलिस ने प्रारंभिक जांच में इसे आत्महत्या मानते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है. हालांकि आत्महत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है.

''पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है. फॉरेंसिक टीम ने भी सबूत इकट्ठा किया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. सभी पक्ष के पूछताछ के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.'' - सदर थाना पुलिस, सहरसा

