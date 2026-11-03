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IDBI बैंक के निजीकरण के विरोध में रांची में भी प्रदर्शन, कर्मचारियों ने दिया धरना

रांचीः IDBI बैंक के निजीकरण और केंद्र सरकार व भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की संयुक्त 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो गया है.

इस मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन के तहत झारखंड में भी बैंककर्मी और बीमा कर्मचारी विरोध दर्ज करा रहे हैं. जमशेदपुर और बोकारो के बाद अब राजधानी रांची में भी कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है. शहर के अलग-अलग IDBI बैंक शाखाओं के सामने कर्मचारियों ने धरना देकर निजीकरण के फैसले पर नाराजगी जताई.

रांची में आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया. (ETV Bharat)

मंगलवार को रांची के मेन रोड स्थित IDBI बैंक शाखा के सामने, एकरा मस्जिद और रतन सिनेमा के पास कर्मचारियों ने धरना दिया. प्रदर्शन में शामिल बैंककर्मियों ने सरकार के फैसले को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग हितों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की. कर्मचारियों का कहना है कि बैंक की हिस्सेदारी विदेशी निजी कंपनी को सौंपने से बैंक की नीतियों, कर्मचारियों के भविष्य और आम ग्राहकों के हितों पर असर पड़ सकता है.

दरअसल, केंद्र सरकार की 30.48 प्रतिशत और LIC की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलाकर कुल 60.72 प्रतिशत शेयर कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बेचने की प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है. प्रस्तावित सौदे की कीमत करीब 52,878 करोड़ रुपये बताई गई है. कर्मचारियों का तर्क है कि IDBI बैंक मुनाफे में है, ऐसे में इसके निजीकरण का औचित्य समझ से परे है.

आंदोलन कर रहे कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि सरकार और LIC की संयुक्त हिस्सेदारी कम से कम 51 प्रतिशत बरकरार रखी जाए. इसके अलावा बैंककर्मियों के रोजगार, वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी और आरक्षण को कानूनी सुरक्षा देने की मांग भी उठाई जा रही है. कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगनी चाहिए.