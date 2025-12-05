ETV Bharat / state

हल्द्वानी बेस अस्पताल में शुरू हुआ 9 बेड का ICU वार्ड, कोरोना काल के बाद बंद पड़ा था

हल्द्वानी: लंबे समय से हल्द्वानी के बेस अस्पताल में धूल फांक रहे आईसीयू वार्ड को एक बार फिर संचालित कर दिया गया है. कोरोना काल के बाद से आईसीयू बंद पड़ा हुआ था. इस कारण मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा था. अब स्वास्थ्य विभाग ने वार्ड में अनुभवी डॉक्टर और स्टाफ को तैनात कर दोबार से आईसीयू का संचालन शुरू कर दिया है.

हल्द्वानी बेस अस्पताल में शुरू हुआ आईसीयू वार्ड: हल्द्वानी शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है. बेस अस्पताल में कोरोना काल से बंद पड़े ICU को गुरुवार से एक बार फिर शुरू कर दिया गया है. जिलाधिकारी और दर्जा राज्य मंत्री द्वारा इसका विधिवत शुभारम्भ किया गया. दरअसल 4 साल पूर्व कोरोना लहर में मरीजों के लिए दो करोड़ की लागत से बेस अस्पताल में 9 बेड का ICU वार्ड को बनाया गया था. लेकिन एक्सपर्ट की कमी के कारण आईसीयू का संचालन बंद कर दिया गया. तब से लेकर अब तक आईसीयू में अत्याधुनिक मशीन धूल फांक रही थी. इस कारण बेस अस्पताल का आईसीयू मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ था.