हल्द्वानी बेस अस्पताल में शुरू हुआ 9 बेड का ICU वार्ड, कोरोना काल के बाद बंद पड़ा था
ICU का संचालन 24 घंटे एक्सपर्ट डॉक्टरों की निगरानी में होगा, इससे गंभीर बीमार लोगों का इलाज आसान होगा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 5, 2025 at 7:58 AM IST
हल्द्वानी: लंबे समय से हल्द्वानी के बेस अस्पताल में धूल फांक रहे आईसीयू वार्ड को एक बार फिर संचालित कर दिया गया है. कोरोना काल के बाद से आईसीयू बंद पड़ा हुआ था. इस कारण मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा था. अब स्वास्थ्य विभाग ने वार्ड में अनुभवी डॉक्टर और स्टाफ को तैनात कर दोबार से आईसीयू का संचालन शुरू कर दिया है.
हल्द्वानी बेस अस्पताल में शुरू हुआ आईसीयू वार्ड: हल्द्वानी शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है. बेस अस्पताल में कोरोना काल से बंद पड़े ICU को गुरुवार से एक बार फिर शुरू कर दिया गया है. जिलाधिकारी और दर्जा राज्य मंत्री द्वारा इसका विधिवत शुभारम्भ किया गया. दरअसल 4 साल पूर्व कोरोना लहर में मरीजों के लिए दो करोड़ की लागत से बेस अस्पताल में 9 बेड का ICU वार्ड को बनाया गया था. लेकिन एक्सपर्ट की कमी के कारण आईसीयू का संचालन बंद कर दिया गया. तब से लेकर अब तक आईसीयू में अत्याधुनिक मशीन धूल फांक रही थी. इस कारण बेस अस्पताल का आईसीयू मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ था.
24 घंटे संचालित होगा आईसीयू वार्ड: अब स्वास्थ्य विभाग ने एक्सपर्ट डॉक्टर, अनुभवी नर्सिंग स्टाफ को रखा है. ICU का संचालन 24 घंटे एक्सपर्ट डॉक्टरों की निगरानी में होगा, जिससे सीमान्त इलाकों से आये गंभीर मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों और हायर सेंटर का रुख नहीं करना पड़ेगा. नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि-
शहरवासियों की मांग के अनुसार 9 बेड के आईसीयू वार्ड का विधिवत शुभारम्भ किया गया है. अब गंभीर मरीजों को इसका फायदा मिलेगा. लोगों को प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा.
-ललित मोहन रयाल, जिलाधिकारी, नैनीताल-
डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की हुई तैनाती: ICU के उद्घाटन के बाद CMO नैनीताल ने कहा ICU में 4 एनेस्थेटिक डॉक्टर और चार अनुभवी नर्सिंग स्टाफ की तैनाती की गई है. इसके अलावा 3 सर्जन, 3 फिजिशियन रोटेसन के आधार पर तैनात होंगे.
