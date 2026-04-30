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ICSE, ISC Result 2026: लड़कियों ने एक बार फिर मारी बाजी, छात्र यहां देखें अपना स्कोरकार्ड

नई दिल्ली: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने ICSE (कक्षा 10वीं) और ISC (कक्षा 12वीं) के परीक्षा परिणाम 2026 जारी कर दिए हैं. दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वर्ष 2026 के ICSE कक्षा 10 और कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम शानदार रहे. इस बार दोनों परीक्षाओं में पास प्रतिशत 99% से अधिक दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में और बेहतर है. दोनों ही परीक्षाओं में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है.

दिल्ली-एनसीआर में शानदार प्रदर्शन

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के कुल 55 स्कूलों ने भाग लिया. इस परीक्षा में कुल 6,400 छात्र-छात्राएं शामिल हुए. इनमें 3,467 छात्र उपस्थित रहे, 3457 पास, 10 फेल और 2,933 छात्राएं उपस्थित, 2929 पास, 4 फेल हुई हैं. जिन छात्रों ने फरवरी से अप्रैल के बीच हुए इन परीक्षाओं में हिस्सा लिया था, वह अब अपना स्‍कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. इस साल ICSE (कक्षा 10वीं) की परीक्षाएं 17 फरवरी से 30 मार्च 2026 के बीच हुई थीं, जबकि ISC (कक्षा 12वीं) की परीक्षाएं 12 फरवरी से 3 अप्रैल 2026 तक चली थीं. इन परीक्षाओं में देशभर से बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया था.