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ICSE, ISC Result 2026: लड़कियों ने एक बार फिर मारी बाजी, छात्र यहां देखें अपना स्कोरकार्ड

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने आज ICSE (कक्षा 10वीं) और ISC (कक्षा 12वीं) के परीक्षा परिणाम 2026 जारी.

ICSE-ISC 2026 result
ICSE-ISC रिजल्ट 2026 जारी (SOURCE: ANI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 30, 2026 at 12:24 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने ICSE (कक्षा 10वीं) और ISC (कक्षा 12वीं) के परीक्षा परिणाम 2026 जारी कर दिए हैं. दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वर्ष 2026 के ICSE कक्षा 10 और कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम शानदार रहे. इस बार दोनों परीक्षाओं में पास प्रतिशत 99% से अधिक दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में और बेहतर है. दोनों ही परीक्षाओं में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है.

दिल्ली-एनसीआर में शानदार प्रदर्शन
दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के कुल 55 स्कूलों ने भाग लिया. इस परीक्षा में कुल 6,400 छात्र-छात्राएं शामिल हुए. इनमें 3,467 छात्र उपस्थित रहे, 3457 पास, 10 फेल और 2,933 छात्राएं उपस्थित, 2929 पास, 4 फेल हुई हैं. जिन छात्रों ने फरवरी से अप्रैल के बीच हुए इन परीक्षाओं में हिस्सा लिया था, वह अब अपना स्‍कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. इस साल ICSE (कक्षा 10वीं) की परीक्षाएं 17 फरवरी से 30 मार्च 2026 के बीच हुई थीं, जबकि ISC (कक्षा 12वीं) की परीक्षाएं 12 फरवरी से 3 अप्रैल 2026 तक चली थीं. इन परीक्षाओं में देशभर से बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया था.

ऐसे करें रिजल्ट चेक:
छात्र अपना रिजल्ट और ऑनलाइन मार्कशीट CISCE की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org और रिजल्ट पोर्टल results.cisce.org पर जाकर चेक कर सकते हैं. इसके लिए छात्रों को अपने एडमिट कार्ड में दिए गए जरूरी लॉगइन डिटेल्स की जरूरत होगी. छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट results.cisce.org पर जाएं
  • ICSE (10वीं) या ISC (12वीं) रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें
  • अपना UID (Unique ID) और Index Number दर्ज करें Submit बटन पर क्लिक करें
  • स्क्रीन पर आपका रिजल्ट और मार्कशीट दिखाई देगी

DigiLocker पर जारी ICSE-ISC 2026 रिजल्ट

DigiLocker पर ICSE और ISC वर्ष 2026 के परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है. छात्र अपने रिजल्ट को सुरक्षित और तुरंत ऑनलाइन देख सकते हैं. कहीं भी, कभी भी एक्सेस के लिए आधिकारिक पोर्टल results.digilocker.gov.in पर जाकर आसानी से स्कोर चेक करें. रिजल्ट देखने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट को ध्यान से जांच लें. सभी जानकारी सही होने पर इसे डाउनलोड कर लें या प्रिंट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें. यह दस्तावेज आगे की पढ़ाई और एडमिशन प्रक्रिया में काम आएगा.

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