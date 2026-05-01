ICSE-ISC Toppers 2026; बागपत के जयंत ने 12वीं और 10वीं में अदिति ने किया जिला टाॅप
जयंत तोमर ने 99 फीसदी अंकों और 10वीं में अदिति जैन ने 98.8 फीसदी अंकों के साथ सफलता हासिल की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 8:06 AM IST
बागपत : आईएससी 12वीं व आईसीएसई 10वीं का परीक्षा परिणाम गुरुवार को घोषित हो गया. 12वीं में सेंट फ्रांसिस स्कूल के छात्र जयंत तोमर ने 99 फीसदी अंकों के साथ जिला टॉप किया है. वहीं 10वीं में क्रिस्तु ज्योति कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी बागपत स्कूल की छात्रा अदिति जैन ने से 98.8 फीसदी अंकों के साथ जिला टॉप किया.
आईसीएसई 10वीं व आईएससी 12वीं का परीक्षा परिणाम सुबह 11:00 बजे ही घोषित कर दिया गया था. सेंट फ्रांसिस स्कूल के छात्र जयंत तोमर ने 99 फीसदी अंकों के साथ कीर्तिमान स्थापित किया है. क्रिस्तु ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागपत की छात्रा मनीषा जैन ने 97.8 फीसदी अंकों के साथ दूसरा तथा क्रिस्तु ज्योति स्कूल बड़ौत की छात्रा वृती जैन ने 97.5 फीसदी अंकों के साथ जनपद में तीसरा स्थान प्राप्त किया है.
आईसीएसई (10वीं) में क्रिस्तु ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागपत की छात्रा अदिति जैन ने 98.8 फीसदी अंकों के साथ जिला टॉप किया. क्रिस्तु ज्योति स्कूल बड़ौत के छात्र सारांश गर्ग ने 97.8 फीसदी अंकों के साथ दूसरा तथा छवि आर्य ने 97 फीसदी अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया. उत्तीर्ण विद्यार्थियों को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया.
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