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ICSE-ISC Toppers 2026; बागपत के जयंत ने 12वीं और 10वीं में अदिति ने किया जिला टाॅप

जयंत तोमर ने 99 फीसदी अंकों और 10वीं में अदिति जैन ने 98.8 फीसदी अंकों के साथ सफलता हासिल की है.

बागपत के टाॅपर.
बागपत के टाॅपर. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 8:06 AM IST

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बागपत : आईएससी 12वीं व आईसीएसई 10वीं का परीक्षा परिणाम गुरुवार को घोषित हो गया. 12वीं में सेंट फ्रांसिस स्कूल के छात्र जयंत तोमर ने 99 फीसदी अंकों के साथ जिला टॉप किया है. वहीं 10वीं में क्रिस्तु ज्योति कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी बागपत स्कूल की छात्रा अदिति जैन ने से 98.8 फीसदी अंकों के साथ जिला टॉप किया.

टाॅपर जयंत तोमर ने छात्रों को दिए ये टिप्स. (Video Credit : ETV Bharat)

आईसीएसई 10वीं व आईएससी 12वीं का परीक्षा परिणाम सुबह 11:00 बजे ही घोषित कर दिया गया था. सेंट फ्रांसिस स्कूल के छात्र जयंत तोमर ने 99 फीसदी अंकों के साथ कीर्तिमान स्थापित किया है. क्रिस्तु ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागपत की छात्रा मनीषा जैन ने 97.8 फीसदी अंकों के साथ दूसरा तथा क्रिस्तु ज्योति स्कूल बड़ौत की छात्रा वृती जैन ने 97.5 फीसदी अंकों के साथ जनपद में तीसरा स्थान प्राप्त किया है.

परिजनों के साथ टाॅपर जयंत तोमर.
परिजनों के साथ टाॅपर जयंत तोमर. (Photo Credit : ETV Bharat)


आईसीएसई (10वीं) में क्रिस्तु ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागपत की छात्रा अदिति जैन ने 98.8 फीसदी अंकों के साथ जिला टॉप किया. क्रिस्तु ज्योति स्कूल बड़ौत के छात्र सारांश गर्ग ने 97.8 फीसदी अंकों के साथ दूसरा तथा छवि आर्य ने 97 फीसदी अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया. उत्तीर्ण विद्यार्थियों को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया.

शिक्षिकाओं के साथ टाॅपर अदिति जैन.
शिक्षिकाओं के साथ टाॅपर. (Photo Credit : ETV Bharat)
बड़ौत के सेंट फ्रांसिस स्कूल के छात्र जयंत तोमर ने 12वीं की परीक्षा में 99 फीसदी अंक प्राप्त किए हैं. जयंत ने हाईस्कूल में भी 98.6 फीसदी अंकों के साथ जिला टॉप किया था. जयंत के पिता सुधीर तोमर बिजनेसमैन हैं. मां पूनम तोमर गृहणी हैं. हालांकि पूनम तोमर भी पढ़ाई (बीए) कर रही हैं. जयंत का सपना एनडीए के माध्यम से लेफ्टिनेंट बन देश सेवा करने का है. जयंत ने कहा कि बिना स्ट्रेस लिए पढ़ाई को अपनी हैबिट बनाएं, लक्ष्य जरूर हासिल होगा. जयंत राज्य स्तरीय बास्केटबॉल खिलाड़ी भी है. इसके अलावा वाद-विवाद, क्रिएटिंग राइटिंग प्रतियोगिताओं में भी जयंत अनेक मेडल, ट्रॉफी जीत चुका है.

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