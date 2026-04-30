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ICSE-ISC बोर्ड रिजल्ट 2026: कुशीनगर में इंटर में सूर्यांश, हाईस्कूल में आदित्य बने टॉपर

कुशीनगर : ICSE (10वीं) और ISC (12वीं) बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट आज जारी हो गया. घोषित परिणाम में इंटर टॉपर सूर्यांश पांडेय ने 96.5 प्रतिशत और हाईस्कूल टॉपर आदित्य कुमार गुप्ता ने 97.4 प्रतिशत अंक हासिल किया है. दोनों टॉपर सेंट थ्रेसेस इंटर कॉलेज के हैं.

सेंट थ्रेसेस इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल फादर टोबिन ने बताया, 10वीं के परिणाम में आदित्य कुमार गुप्ता ने 97.40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय में पहला स्थान हासिल किया. आदित्य के माता-पिता प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक हैं. आदित्य को फुटबॉल खेलने का शौक है और वो इसे कैरियर बनाना चाहता हैं.

दूसरे स्थान पर आस्था शुक्ला (96.80%) और तीसरे स्थान पर आशुतोष गुप्ता (96.40%) रहे. टॉप 10 में शामिल अन्य छात्र-छात्राओं में स्नेहा कुमारी गुप्ता (96.20%), पारिधि बांका (96.00%), अविका अग्रहरि (95.60%), आस्था कुशवाहा (95.40%), अविका जायसवाल (94.80%), स्पंदन हरि पांडेय (94.60%) और अनामिका सिंह (94.40%) शामिल रहे.