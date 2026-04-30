ICSE-ISC बोर्ड रिजल्ट 2026; प्रजाना पाराशरी ने हाईस्कूल में हासिल किये 99.6% अंक, बनीं टाॅपर
प्रजाना ने बताया कि उन्होंने पढ़ाई के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों का सहारा लिया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 9:53 PM IST
बरेली : ICSE (10वीं) और ISC (12वीं) बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट गुरुवार को जारी हो गया. बरेली के छात्रों ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया और कई छात्रों ने उच्च अंक हासिल किए.
10वीं कक्षा की छात्रा प्रजाना पाराशरी ने 99.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर बरेली मंडल में शीर्ष स्थान हासिल किया. प्रजाना सेंट मारिया गोरेटी इंटर कॉलेज की छात्रा हैं. उन्होंने इतिहास और रसायन विज्ञान में 100-100 अंक प्राप्त किए, जबकि भौतिक विज्ञान में 97 अंक प्राप्त किये. उनका लक्ष्य आगे चलकर डॉक्टर बनना है.
प्रजाना ने बताया कि उन्होंने पढ़ाई के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों का सहारा लिया. सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी किया. उन्होंने दो विषयों में 100-100 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि भौतिक विज्ञान में 97 अंक रहे, जो उनका सबसे कम स्कोर रहा है. उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य भविष्य में डॉक्टर बनना है.
हार्टमैन कॉलेज में 12वीं कक्षा के छात्र अनिरुद्ध जौहरी ने 96.75 प्रतिशत अंक हासिल किए. उन्होंने बताया कि पूरे मन से पढ़ाई की और समय का सही उपयोग किया. उनका मानना है कि हर छात्र के पास समय होता है, बस उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है. उनका लक्ष्य इंजीनियर बनना है.
राघव पुरोहित ने 99 प्रतिशत अंक हासिल किए. उन्होंने बताया कि वह बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं और इसी कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया. वह रोजाना करीब आठ घंटे पढ़ाई करते थे. पढ़ाई को बोझ न बनने देने के लिए वह हर दिन लगभग 15 मिनट योग भी करते थे.
वहीं, हार्टमैन कॉलेज की 10वीं की छात्रा अपर्णा ने 98.40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. उन्होंने नियमित अध्ययन और स्पष्ट लक्ष्य को अपनी सफलता का कारण बताया. अपर्णा भविष्य में न्यूरो सर्जन बनना चाहती हैं.
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