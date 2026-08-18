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भारतीय बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में ICMAI की पहल, जारी की दो हैंडबुक

ICMAI ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में दो हैंडबुक का विमोचन किया

ICMAI Launches Two Handbooks
ICMAI ने जारी की दो महत्वपूर्ण हैंडबुक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 18, 2026 at 5:11 PM IST

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नई दिल्ली: भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेक्टर की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है. मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई और अन्य कारोबारी क्षेत्रों को वित्त उपलब्ध कराने में बैंक लोन अहम भूमिका निभाता है. हालांकि, बैंकिंग व्यवस्था के लिए यह भी उतना ही जरूरी है कि दिए गए लोन से जुड़े संभावित जोखिमों की समय रहते पहचान हो और बैंक की पूंजी सुरक्षित रहे.

इसी दिशा में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में दो हैंडबुक का विमोचन किया. इनमें Expected Credit Loss (ECL) और Bank Loan Restructuring जैसे महत्वपूर्ण विषयों को आसान और व्यावहारिक तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है.

सीएमए मनोज कुमार आनंद, वाइस प्रेसिडेंट, आईसीएमएआई (ETV Bharat)

ICMAI के वाइस प्रेसिडेंट मनोज कुमार आनंद ने कहा कि बैंक देश में कारोबार और उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बैंक के लिए यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि दिया गया लोन सुरक्षित रहे और उसकी वसूली समय पर हो, ताकि उस पूंजी का इस्तेमाल आगे दूसरे कारोबार और जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता देने में किया जा सके.

1 अप्रैल 2027 से लागू होगा ECL मैकेनिज्म

ICMAI की पहली हैंडबुक Expected Credit Loss Framework पर केंद्रित है. इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रोफेशनल्स को संभावित क्रेडिट लॉस की पहले से पहचान करने, जरूरी रिकॉर्ड बनाए रखने और बैंक की वित्तीय स्थिति का बेहतर आकलन करने में मदद करना है. CMA मनोज कुमार आनंद के मुताबिक, ECL से जुड़ा मैकेनिज्म 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाना है. ऐसे में बैंकों और बैंकिंग प्रोफेशनल्स के लिए इस व्यवस्था को पहले से समझना महत्वपूर्ण है. हैंडबुक में ECL से जुड़े विभिन्न मुद्दों, जरूरी गाइडेंस और रिकॉर्ड-कीपिंग से संबंधित पहलुओं को सरल तरीके से समझाया गया है.

लोन रिस्ट्रक्चरिंग पर भी फोकस

ICMAI की दूसरी हैंडबुक Bank Loan Restructuring पर आधारित है. कारोबार में कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, जब कोई कंपनी या कारोबारी तय समय पर लोन की किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता. ऐसी स्थिति में नियमों के तहत लोन रिस्ट्रक्चरिंग एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है. CMA मनोज कुमार आनंद ने कहा कि यह हैंडबुक सिर्फ बैंकों के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों और कारोबारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने बैंक से लोन लिया है. इससे उन्हें लोन रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया और उससे जुड़े पहलुओं को समझने में मदद मिल सकती है.

बैंकिंग सिस्टम और कारोबार, दोनों के लिए अहम

ICMAI की इस पहल का दायरा केवल बैंकिंग प्रोफेशनल्स तक सीमित नहीं है. इसका लाभ उन कारोबारियों और संस्थानों को भी मिल सकता है जो बैंकिंग सिस्टम के जरिए अपने कारोबार को वित्तीय सहायता देते हैं. अगर किसी कारोबारी को वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ता है, तो समय रहते लोन की स्थिति को समझना और उपलब्ध विकल्पों की जानकारी होना महत्वपूर्ण हो जाता है. खासकर एमएसएमई और छोटे कारोबारियों के लिए बैंकिंग फाइनेंस कारोबार के विस्तार और रोजगार सृजन का एक अहम माध्यम है. वहीं, बैंकों के लिए संभावित जोखिम की समय रहते पहचान और उसका बेहतर प्रबंधन जरूरी है.

मजबूत बैंकिंग सिस्टम से अर्थव्यवस्था को फायदा

भारत की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेक्टर की मजबूती का सीधा असर कारोबार, निवेश और रोजगार पर पड़ता है. अगर बैंक संभावित जोखिमों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें और जरूरत पड़ने पर लोन रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से अपना सकें, तो इससे बैंकिंग सिस्टम की वित्तीय स्थिरता मजबूत हो सकती है. मजबूत बैंकिंग सिस्टम का मतलब है कि कारोबार और उद्योगों को भरोसे के साथ वित्त उपलब्ध कराने की क्षमता भी बढ़ेगी. इससे मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर को विस्तार का अवसर मिलेगा और रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं.

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