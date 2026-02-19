ETV Bharat / state

सदन में उठा चांडिल डैम के विस्थापितों का मसला, सरकार का जवाब, RL के आधार पर चरणबद्ध हो रहा है भुगतान

रांची: ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में चांडिल डैम का निर्माण करीब 42 साल पहले हुआ था. इसकी वजह से 84 मौजा के 116 गांव के लोग विस्थापित हुए थे. लिहाजा, पुनर्वास नीति के तहत चयनित 22 स्थलों में से 13 पुनर्वास स्थलों का आंशिक विकास तो हुआ लेकिन आजतक 9 पुनर्वास स्थल विकसित नहीं किए गये हैं. यह मसला बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान उठा. ईचागढ़ की झामुमो विधायक सबिता महतो के सवाल पर विभागीय मंत्री हफीजुल हसन ने भरोसा दिलाया कि चरणबद्ध तरीके से विस्थापितों को सुविधाएं मुहैया कराई जा रहीं हैं.

कुल 19,177 परिवार हुए हैं विस्थापित

सरकार ने माना कि 1992 में चांडिल डैम के निर्माण का काम पूरा हुआ था. इसकी वजह से 116 गांव प्रभावित हुए थे. जिसमें से 38 गांव पूर्ण और 78 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हैं. इसकी वजह से कुल विस्थापित परिवारों की संख्या 19,177 है. विभागीय मंत्री ने कहा कि RL यानी REDUCED LEVEL के आधार पर चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जा रहा है.

चांडिल डैम के विस्थापितों का मुद्दा उठाती झामुमो विधायक सबिता महतो (सौ. जेवीएसटीवी)

वर्तमान में प्रथम चरण में 183 मीटर के लेवल तक के गांवों के विस्थापितों को पुनर्वास अनुदान भुगतान का कार्यक्रम है. इसके तहत 13.27 करोड़ रु का आवंटन कर दिया गया है. इसके बाद RL 183 मीटर से 185 मीटर और 185 मीटर के ऊपर के विस्थापितों का भुगतान किया जाएगा.